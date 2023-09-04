Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Каменске-Уральском

Водитель Hyundai имеет стаж 16 лет. При этом ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Мужчина пояснил, что когда начал поворот, то между его машиной и встречной расстояние было около 100 метров. Однако внезапно случилось столкновение и иномарку развернуло.