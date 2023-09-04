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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Каменске-Уральском

Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Каменске-Уральском

4 сентября 2023, 11:23
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Три человека, в том числе беременная женщина и 10-летняя девочка, пострадали в ДТП в Каменске-Уральском. Инцидент случился вечером 3 сентября.

Водитель Hyundai Tucson ехал по улице Октябрьской со стороны улицы Суворова в сторону Калинина. В какой-то момент он начал поворачивать, не уступив дорогу Kia Rio. Последний двигался во встречном направлении, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате пострадали водитель Hyundai 1989 года рождения и пассажиры Kia — беременная женщина 1986 года рождения и ее 10-летняя дочь.

Водитель Hyundai имеет стаж 16 лет. При этом ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Мужчина пояснил, что когда начал поворот, то между его машиной и встречной расстояние было около 100 метров. Однако внезапно случилось столкновение и иномарку развернуло.

У водителя Kia стаж вождения составляет два года. Он рассказал, что увидел встречную машину, которая стала поворачивать, не останавливаясь. Чтобы избежать столкновения, водитель попытался затормозить и выкрутил руль вправо. Однако избежать аварии не получилось.

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