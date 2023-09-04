Три девушки из Екатеринбурга с врожденными патологиями рук покорили Арарат за 4 дня

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Экспедиция началась 21 августа 2023 года. Всего мероприятие проходилось восемь дней, четыре из которых — само восхождение на вершину вулкана. Екатеринбурженки прошли 20 километров и преодолели в высоту около трех вертикальных сантиметров, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Троим девушкам пришлось забираться без протезов и пользоваться не двумя, а одной треккинговой палкой для соблюдения равновесия. Сопровождающим был Павел Трофимов — подопечный московского фонда с ампутацией обеих рук. В июне 2023 года он взошел на Эльбрус.
Напомним, в июле 2023 года 26-летний учитель из Нижнего Тагила, поднявшись на вершину Эльбруса, установил на ней флаг гимназии, в которой он работает.