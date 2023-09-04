Три девушки из Екатеринбурга с врожденными патологиями рук покорили Арарат за 4 дня

Экспедиция началась 21 августа 2023 года. Всего мероприятие проходилось восемь дней, четыре из которых — само восхождение на вершину вулкана. Екатеринбурженки прошли 20 километров и преодолели в высоту около трех вертикальных сантиметров, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.