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Три девушки из Екатеринбурга с врожденными патологиями рук покорили Арарат за 4 дня

Три девушки из Екатеринбурга с врожденными патологиями рук покорили Арарат за 4 дня

4 сентября 2023, 15:56
Фото: Администрация Екатеринбурга
Анастасия Мадьярова, Олеся Шергина и Вероника Чудинович из Екатеринбурга, имеющие врожденные патологии верхних конечностей, забрались на вершину Арарата в Турции за четыре дня.

Экспедиция началась 21 августа 2023 года. Всего мероприятие проходилось восемь дней, четыре из которых — само восхождение на вершину вулкана. Екатеринбурженки прошли 20 километров и преодолели в высоту около трех вертикальных сантиметров, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Видео: Администрация Екатеринбурга

Троим девушкам пришлось забираться без протезов и пользоваться не двумя, а одной треккинговой палкой для соблюдения равновесия. Сопровождающим был Павел Трофимов — подопечный московского фонда с ампутацией обеих рук. В июне 2023 года он взошел на Эльбрус.

Напомним, в июле 2023 года 26-летний учитель из Нижнего Тагила, поднявшись на вершину Эльбруса, установил на ней флаг гимназии, в которой он работает.

Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
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