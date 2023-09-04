У пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступ

Напомним, 21 июня 2023 года во время авиарейса Екатеринбург — Москва стало плохо одной из пассажирок пошла кровь из ушей. За ее состоянием весь полет наблюдала женщина, летевшая в том же самолете. После прибытия пассажирку передали врачам.