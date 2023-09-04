У пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступ

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:02
В связи с этим пилот совершил вынужденную посадку самолета в Казани. Женщину, у которой случился сердечный приступ, передали врачам для оказания медпомощи, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании SU1404.
После дозаправки лайнер вылетел в Екатеринбург и прибыл в Кольцово 3 сентября. О состоянии пассажирки на данный момент ничего не известно.
Напомним, 21 июня 2023 года во время авиарейса Екатеринбург — Москва стало плохо одной из пассажирок пошла кровь из ушей. За ее состоянием весь полет наблюдала женщина, летевшая в том же самолете. После прибытия пассажирку передали врачам.