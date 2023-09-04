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У пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступ

У пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступ

4 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI
70-летняя пассажирка, летевшая из Москвы в Екатеринбург, почувствовала себя плохо во время полета. Инцидент случился 2 сентября 2023 года.

В связи с этим пилот совершил вынужденную посадку самолета в Казани. Женщину, у которой случился сердечный приступ, передали врачам для оказания медпомощи, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании SU1404.

После дозаправки лайнер вылетел в Екатеринбург и прибыл в Кольцово 3 сентября. О состоянии пассажирки на данный момент ничего не известно.

Напомним, 21 июня 2023 года во время авиарейса Екатеринбург — Москва стало плохо одной из пассажирок пошла кровь из ушей. За ее состоянием весь полет наблюдала женщина, летевшая в том же самолете. После прибытия пассажирку передали врачам.

Кровь из ушей пошла у пассажирки самолета из Екатеринбурга в Москву
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