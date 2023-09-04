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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Участник кровавой вечеринки в Екатеринбурге не стал писать заявление в полицию

Участник кровавой вечеринки в Екатеринбурге не стал писать заявление в полицию

4 сентября 2023, 09:42
Фото: 1MI
Участник кровавой вечеринки в Екатеринбурге не захотел писать заявление в полицию на обидчиков.

В тоже время стражи порядка установили личность мужчины, которому якобы вырвали глаз во время вечеринки на съемной квартире на улице Рощинской. В полицию пострадавший не стал обращаться, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Установлена личность мужчины, пострадавшего в ходе инцидента. Гражданин утверждает, что получил телесные повреждения по собственной неосторожности, находясь в состоянии опьянения, — сказали в полиции.

Напомним, что в последний летний день компания мужчин сняла квартиру, где устроила вечеринку. В какой-то момент началась драка, после которой в доме оказались разбитыми вещи. Также там было много крови.

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#Происшествия#Полиция#Драка#Пострадавший#Вечеринка#Кровь#Опьянение#Глаз#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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