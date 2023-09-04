Участник кровавой вечеринки в Екатеринбурге не стал писать заявление в полицию

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В тоже время стражи порядка установили личность мужчины, которому якобы вырвали глаз во время вечеринки на съемной квартире на улице Рощинской. В полицию пострадавший не стал обращаться, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Установлена личность мужчины, пострадавшего в ходе инцидента. Гражданин утверждает, что получил телесные повреждения по собственной неосторожности, находясь в состоянии опьянения, — сказали в полиции.
Напомним, что в последний летний день компания мужчин сняла квартиру, где устроила вечеринку. В какой-то момент началась драка, после которой в доме оказались разбитыми вещи. Также там было много крови.