В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Рост пропавшего екатеринбуржца — 174 сантиметра, цвет волос черный с проседью. Цвет глаз голубой, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В день своего исчезновения на мужчине были кофта зеленого цвета, черные джинсы и голубая куртка. Поиски свердловчанина ведут сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 15 августа 2023 года в Новоуральске пропал 32-летний мужчина. Предположительно, он может быть в другом городе или в другом районе.