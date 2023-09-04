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В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

4 сентября 2023, 03:54
Фото: 1MI
49-летний Алексей Доронин бесследно исчез в Екатеринбурге. Горожанина ищут с 1 сентября 2023 года.

Рост пропавшего екатеринбуржца — 174 сантиметра, цвет волос черный с проседью. Цвет глаз голубой, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день своего исчезновения на мужчине были кофта зеленого цвета, черные джинсы и голубая куртка. Поиски свердловчанина ведут сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 15 августа 2023 года в Новоуральске пропал 32-летний мужчина. Предположительно, он может быть в другом городе или в другом районе.

32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели
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