В Екатеринбурге состоялась кинопремьера «Оппенгеймер», несмотря на запрет Минкульта

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Мировая премьера обоих фильмов состоялась 21 июля 2023 года. Министерство культуры не разрешило их показывать в России, так как они не отвечают «традиционным семейным ценностям». В связи с этим прокатные удостоверения кино не получили.
Тем не менее, премьера «Оппенгеймера» состоялась. Вскоре екатеринбуржцы смогут посмотреть и «Барби», рассказали представители кинотеатров «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» на официальных сайтах.
Напомним, в августе 2023 года киностудия «Ленфильм» представила новый полнометражный фильм «Летом асфальт теплый» на фестивале дебютного и короткометражного кино «Короче».