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В Екатеринбурге состоялась кинопремьера «Оппенгеймер», несмотря на запрет Минкульта

В Екатеринбурге состоялась кинопремьера «Оппенгеймер», несмотря на запрет Минкульта

4 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начали показывать фильм «Оппенгеймер». Кинопремьера состоялась в кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» 2 сентября 2023 года, несмотря на запрет Минкульта. В этих же кинозалах начнут показывать фильм «Барби» с 9 сентября 2023 года.

Мировая премьера обоих фильмов состоялась 21 июля 2023 года. Министерство культуры не разрешило их показывать в России, так как они не отвечают «традиционным семейным ценностям». В связи с этим прокатные удостоверения кино не получили.

Тем не менее, премьера «Оппенгеймера» состоялась. Вскоре екатеринбуржцы смогут посмотреть и «Барби», рассказали представители кинотеатров «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» на официальных сайтах.

Напомним, в августе 2023 года киностудия «Ленфильм» представила новый полнометражный фильм «Летом асфальт теплый» на фестивале дебютного и короткометражного кино «Короче».

«Ленфильм» представил новую кинокартину на фестивале «Короче» в Калининграде
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