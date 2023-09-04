В Екатеринбурге за ложное минирование задержан гимназист

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Мальчик обучается в гимназии №9. С его телефона пришло сообщение о том, что он заминировал торговый объект, пишет Ура.ру.
Известно, что сообщение о минировании поступило на горячую линию магазина. Мальчик написал, что он якобы заложил 4 кг гексагеновой бомбы, и что взорвутся «Жизньмарт» и гимназия №2.
На место прибыли специалисты и не обнаружили бомбы. Эвакуация не потребовалась. Злоумышленника вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что школьник задержан. Реальной угрозы ни зданиям, ни людям, не было.