tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Екатеринбурге за ложное минирование задержан гимназист

В Екатеринбурге за ложное минирование задержан гимназист

4 сентября 2023, 10:55
Фото: Midjourney
Ученика гимназии задержали в Екатеринбурге за то, что он «заминировал» магазин «Жизньмарт».

Мальчик обучается в гимназии №9. С его телефона пришло сообщение о том, что он заминировал торговый объект, пишет Ура.ру.

Известно, что сообщение о минировании поступило на горячую линию магазина. Мальчик написал, что он якобы заложил 4 кг гексагеновой бомбы, и что взорвутся «Жизньмарт» и гимназия №2.

На место прибыли специалисты и не обнаружили бомбы. Эвакуация не потребовалась. Злоумышленника вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что школьник задержан. Реальной угрозы ни зданиям, ни людям, не было.

В Екатеринбурге сообщили о минировании пивного магазина
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловчанин заявил о минировании подъезда после ссоры с подругойЖитель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги«Вкусно – и точка» в центре Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании
#Происшествия#Свердловская область#Магазин#Горячая линия#Минирование#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Ложное минирование
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания
Вчера, 06:34