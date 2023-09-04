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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Госдуме намерены дать многодетным семьям четыре дополнительных выходных дня

4 сентября 2023, 04:37
Депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова предложила предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня в месяц.

В настоящее время только один из родителей детей-инвалидов имеет право на такие выходные. Лантратова считает, что это право нужно распространить и на многодетных родителей.

Она предлагает установить, что работникам, у которых есть три и более детей до 18 лет, предоставляются до четырех оплачиваемых выходных дней в месяц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата, эта мера позволит многодетным родителям больше времени уделять воспитанию детей и заботе о семье.

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