В Госдуме намерены дать многодетным семьям четыре дополнительных выходных дня

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В настоящее время только один из родителей детей-инвалидов имеет право на такие выходные. Лантратова считает, что это право нужно распространить и на многодетных родителей.
Она предлагает установить, что работникам, у которых есть три и более детей до 18 лет, предоставляются до четырех оплачиваемых выходных дней в месяц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению депутата, эта мера позволит многодетным родителям больше времени уделять воспитанию детей и заботе о семье.