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В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют насосную станцию

В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют насосную станцию

4 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Ремонт повысительной насосной станции на улице Зари, 67 планируется в Нижнем Тагиле. На работы выделено 1,5 миллиона рублей.

Заказчиком закупки является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Сдать объект после ремонта подрядчику необходимо до 30 октября 2023 года. По согласованию, сделать это можно и досрочно.

На насосной станции проведут общестроительные, изоляционные, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также вновь обустроят водомерный блок. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты, в том числе по пожарной безопасности.

Контракт между сторонами будет действовать до 12 декабря 2023 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 сентября.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Подрядчик#Вода#Ремонт#Евгения Сафина#Закупка#Насосная станция
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