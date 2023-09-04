В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют насосную станцию

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Заказчиком закупки является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Сдать объект после ремонта подрядчику необходимо до 30 октября 2023 года. По согласованию, сделать это можно и досрочно.
На насосной станции проведут общестроительные, изоляционные, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также вновь обустроят водомерный блок. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты, в том числе по пожарной безопасности.
Контракт между сторонами будет действовать до 12 декабря 2023 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 сентября.