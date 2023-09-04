В реабилитационном центре в Екатеринбурге врачи устроили бунт

В конце 2022 года главврач больницы Андрей Патрикеев и Антон Бахлыков (его заместитель) заявили, что теперь «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым направлениям. Так, учреждением были получены квоты на реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и другими травмами, которыми раньше центр не занимался. По словам одного из сотрудников, начались проблемы с подбором оборудования, в результате было закуплено не то. Однако в этом обвинили медиков.