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Врачи массово уволились в реабилитационном центре в Екатеринбурге

В реабилитационном центре в Екатеринбурге врачи устроили бунт

4 сентября 2023, 06:00
Фото: 1MI

Врачи массово уволились в реабилитационном центре в Екатеринбурге

В реабилитационном центре «Озеро Чусовское» в Екатеринбурге врачи и медсестры устроили бунт. В августе текущего года они пришли к главному врачу и высказали свое недовольство. Также, по словам медиков, из центра массово увольняется персонал.

Медики жалуются на низкие зарплаты, непрозрачность их начисления, возросшая нагрузка, отсутствие доплат за переработки и другие проблемы. Также они отмечают, что год назад в центр пришел работать новый заместитель главврача по экономическому развитию. Он, по словам врачей, оскорбляет их с переходом на личности.

В конце 2022 года главврач больницы Андрей Патрикеев и Антон Бахлыков (его заместитель) заявили, что теперь «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым направлениям. Так, учреждением были получены квоты на реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и другими травмами, которыми раньше центр не занимался. По словам одного из сотрудников, начались проблемы с подбором оборудования, в результате было закуплено не то. Однако в этом обвинили медиков.

Еще и тарифы лечения пациентов, по которым платит Фонд медицинского страхования, оказались невыгодными для центра. Как-то слепили отделение, ни кадров нет, ни оборудования, с горем пополам пошли пациенты, которым не могли оказать качественной помощи, — рассказывает сотрудник центра.

Врачи и медсестры заявляют о том, что зарплаты в центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно. Так, по их словам, заведующий может получить меньше рядового врача.

При этом за несколько лет из центра уволились 17 врачей. Это почти половина штата. А медсестер уволилось в два раза больше, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Сотрудники центра рассказывают, что в отделении работали 4 доктора и заведующий. На каждого приходилось 15 пациентов. Теперь врачей осталось два, а количество пациентов не изменилось.

Кроме того, сотрудники заявляют о хамском отношении.

В областном Минздраве по поводу увольнений из «Озера Чусовского» заявляют, что с августа 2021 года по август 2023 года из учреждения уволились 22 человека. Эт 20% от общего числа медработников. При этом связан уход в 36% случаев с выходом на пенсию или ее перерасчетом. В ведомстве также отметили, что никакого некорректного поведения в отношении сотрудников не выявлено.

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#Общество#Врачи#Конфликт#Центр#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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