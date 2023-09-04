В селе Свердловской области объявлен карантин из-за бешенства

Кроме того, глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничения на территории села. Так, местным жителям временно запрещено лечить, отлавливать и вывозить и ввозить восприимчивых животных в эпицентре очага карантина, а также в радиусе трех километров.