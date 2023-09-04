В селе Свердловской области объявлен карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Установленный карантин будет длиться до 6 октября 2023 года, рассказали в пресс-службе администрации Полевского ГО.
Кроме того, глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничения на территории села. Так, местным жителям временно запрещено лечить, отлавливать и вывозить и ввозить восприимчивых животных в эпицентре очага карантина, а также в радиусе трех километров.
Напомним, в августе 2023 года в Ирбите объявили карантин из-за выявленного бешенства у мертвой лисицы. Местным жителям порекомендовали привиться самим и животным в целях профилактики.