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В селе Свердловской области объявлен карантин из-за бешенства

В селе Свердловской области объявлен карантин из-за бешенства

4 сентября 2023, 13:45
Фото: 1MI
В селе Курганово в Свердловской области объявили карантин из-за выявленного бешенства.

Установленный карантин будет длиться до 6 октября 2023 года, рассказали в пресс-службе администрации Полевского ГО.

Кроме того, глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничения на территории села. Так, местным жителям временно запрещено лечить, отлавливать и вывозить и ввозить восприимчивых животных в эпицентре очага карантина, а также в радиусе трех километров.

Напомним, в августе 2023 года в Ирбите объявили карантин из-за выявленного бешенства у мертвой лисицы. Местным жителям порекомендовали привиться самим и животным в целях профилактики.

Карантин объявлен в Ирбите из-за найденного бешенства у лисы
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