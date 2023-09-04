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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

В Свердловской области завершилось досрочное голосование

В Свердловской области завершилось досрочное голосование

4 сентября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Досрочное голосование в Свердловской области подошло к концу. Оно проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях региона.

О его завершении сообщили в региональном избиркоме. Досрочное голосование проходило с 31 августа по 3 сентября в 15-ти местностях Ирбитского одномандатного округа.

В основном, голосование было рассчитано на граждан, которые находятся в значительно удаленных от помещений для голосования местах. Самым отдаленный участок находится в деревне Унже-Павинской. Для ближайшего участка для голосования там можно добраться только через реку.

Досрочное голосование на выборах депутата ЗакСобрания Свердловской области по Ирбитскому округу №13 проводилось для 477 избирателей. Все они проживают в 13 деревнях и двух поселках. Всего проголосовало 146 человек. Сами выборы состоятся 10 сентября.

В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности
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#Политика#Депутаты#Избиратели#Выборы#Дарья Сорокина#Досрочное голосование
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