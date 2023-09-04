В Свердловской области завершилось досрочное голосование

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
О его завершении сообщили в региональном избиркоме. Досрочное голосование проходило с 31 августа по 3 сентября в 15-ти местностях Ирбитского одномандатного округа.
В основном, голосование было рассчитано на граждан, которые находятся в значительно удаленных от помещений для голосования местах. Самым отдаленный участок находится в деревне Унже-Павинской. Для ближайшего участка для голосования там можно добраться только через реку.
Досрочное голосование на выборах депутата ЗакСобрания Свердловской области по Ирбитскому округу №13 проводилось для 477 избирателей. Все они проживают в 13 деревнях и двух поселках. Всего проголосовало 146 человек. Сами выборы состоятся 10 сентября.