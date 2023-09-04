Водитель влетел в забор и погиб под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель Kia Ceed ехал по улице Буденного со стороны Ленина в сторону Космонавтов.
В какой-то момент он потерял контроль за движением, съехал с дороги и врезался в забор.
Мужчине было 42 года. Он погиб до приезда скорой помощи. Его стаж вождения составлял 16 лет.
Ранее стала известна личность байкера, который погиб в результате ДТП с фургоном в Екатеринбурге. Им был 24-летний Вячеслав, который участвовал в спецоперации. Он вернулся из зоны СВО из-за двух ранений.