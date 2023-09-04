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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Водитель влетел в забор и погиб под Екатеринбургом

Водитель влетел в забор и погиб под Екатеринбургом

4 сентября 2023, 07:53
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Горном Щите под Екатеринбургом водитель иномарки врезался в забор и погиб. Это произошло на улице Буденного.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель Kia Ceed ехал по улице Буденного со стороны Ленина в сторону Космонавтов.

В какой-то момент он потерял контроль за движением, съехал с дороги и врезался в забор.

Мужчине было 42 года. Он погиб до приезда скорой помощи. Его стаж вождения составлял 16 лет.

Ранее стала известна личность байкера, который погиб в результате ДТП с фургоном в Екатеринбурге. Им был 24-летний Вячеслав, который участвовал в спецоперации. Он вернулся из зоны СВО из-за двух ранений.

Погибший байкер в ДТП в Екатеринбурге был участником СВО
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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