Вооружение и экипировку силовиков показали жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Мероприятие «Zа безопасность» прошло на ГГМ. ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с УК «СтройСервис» при поддержке тагильской полиции рассказали о безопасности при возникновении угрозы терроризма или криминального характера. Также жителям района показали экипировку и вооружение силовиков.
Также активисты рассказали о том, какое обмундирование, экипировка и оружие использовались солдатами Русской императорской и Красной армии.
Участники могли ознакомиться и с экспозицией артефактов с мест боев ВОВ. Дополнительно был проведен мастер-класс по сборке-разборке автомата «Калашникова», снаряжению магазина учебными патронами.
В окончание мероприятия юные защитники показали свои навыки по сборке-разборке автомата. Лучшие получили призы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».