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Вооружение и экипировку силовиков показали жителям Нижнего Тагила

Вооружение и экипировку силовиков показали жителям Нижнего Тагила

4 сентября 2023, 07:47
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
В честь Дня борьбы с терроризмом в Нижнем Тагиле прошла выставка вооружений и экипировки силовых структур России. Также жителям города показали артефакты с мест боев Великой Отечественной войны.

Мероприятие «Zа безопасность» прошло на ГГМ. ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с УК «СтройСервис» при поддержке тагильской полиции рассказали о безопасности при возникновении угрозы терроризма или криминального характера. Также жителям района показали экипировку и вооружение силовиков.

Также активисты рассказали о том, какое обмундирование, экипировка и оружие использовались солдатами Русской императорской и Красной армии.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Участники могли ознакомиться и с экспозицией артефактов с мест боев ВОВ. Дополнительно был проведен мастер-класс по сборке-разборке автомата «Калашникова», снаряжению магазина учебными патронами.

В окончание мероприятия юные защитники показали свои навыки по сборке-разборке автомата. Лучшие получили призы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

#Свободное время#Нижний Тагил#Праздник#Мероприятие#Ирина Кирилова
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