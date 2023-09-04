Вооружение и экипировку силовиков показали жителям Нижнего Тагила

Мероприятие «Zа безопасность» прошло на ГГМ. ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с УК «СтройСервис» при поддержке тагильской полиции рассказали о безопасности при возникновении угрозы терроризма или криминального характера. Также жителям района показали экипировку и вооружение силовиков.