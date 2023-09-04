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Updated Сегодня, 13:17

Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма

Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма

4 сентября 2023, 13:17
Фото: 1MI
Туристы из Екатеринбурга не могли вылететь из Сочи почти два часа. Задержка авиарейса была связана со штормовым предупреждением 4 сентября 2023 года.

Информация о том, что рейс задерживается из-за погодных условий, появилась на онлайн-табло аэропорта Сочи. Так, самолет должен был полететь около 12 часов дня, однако вылет состоялся в 13:23.

Известно, что кроме маршрута Сочи — Екатеринбург были задержаны еще несколько авиарейсов.

Напомним, 2 сентября 2023 года из Екатеринбурга не смог вылететь самолет из-за неполадок в транспорте. Как оказалось, причина была в переставшей работать навигационной системе.

Самолет не смог взлететь в Екатеринбурге из-за технической неполадки
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