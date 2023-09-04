Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Информация о том, что рейс задерживается из-за погодных условий, появилась на онлайн-табло аэропорта Сочи. Так, самолет должен был полететь около 12 часов дня, однако вылет состоялся в 13:23.
Известно, что кроме маршрута Сочи — Екатеринбург были задержаны еще несколько авиарейсов.
Напомним, 2 сентября 2023 года из Екатеринбурга не смог вылететь самолет из-за неполадок в транспорте. Как оказалось, причина была в переставшей работать навигационной системе.