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За спасение тонущего тагильчанина в Абхазии наградили девушку из Вологды

За спасение тонущего тагильчанина в Абхазии наградили девушку из Вологды

4 сентября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Жительницу Вологды наградили в Абхазии за то, что она спасла 9-летнего мальчика. 15-летняя Арина Смирнова удостоилась медали «За спасение жизни».

Награждали подростка представители МЧС Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства. Арина спасла 9-летнего тагильчанина, который захлебнулся и пошел ко дну.

Награду Арине вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии генерал-майор Тигран Делибалтян. Он сказал, что девушка действовала очень слаженно и четко, поэтому ребенок и был спасен.

Сама девушка ранее рассказывала, что 26 августа купалась в море, как вдруг заметила, что мальчик начал тонуть. Она нырнула за ним и вытащила на берег.

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#Нижний Тагил#Ребенок#Спасение#Медаль#Море#Абхазия#МЧС#Дарья Сорокина
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