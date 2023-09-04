За спасение тонущего тагильчанина в Абхазии наградили девушку из Вологды

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Награждали подростка представители МЧС Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства. Арина спасла 9-летнего тагильчанина, который захлебнулся и пошел ко дну.
Награду Арине вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии генерал-майор Тигран Делибалтян. Он сказал, что девушка действовала очень слаженно и четко, поэтому ребенок и был спасен.
Сама девушка ранее рассказывала, что 26 августа купалась в море, как вдруг заметила, что мальчик начал тонуть. Она нырнула за ним и вытащила на берег.