Заводчица продала девушке из Екатеринбурга больного мейн-куна

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Проблемы со здоровьем у кота начались спустя год после приобретения. У него шла пена изо рта и были судороги. Семья, которая взяла себе котенка, обратилась к ветеринарам, пишет Е1.
У кота обнаружились диафизарная дисплазия тазобедренного сустава и сердечное заболевание. При этом по документам животное было совершенно здорово. По рекомендациям специалистов хозяева начали оказывать коту необходимую помощь: дают таблетки, витамины, раз в шесть месяцев посещают кардиолога и делают УЗИ сердца.
В 2021 году девушка направила письменную претензию заводчице с требованием возместить расходы на лечение животного. Сумма возмещения превысила 60 тысяч рублей. Заводчица отдавать деньги отказалась, и тогда екатеринбурженка обратилась в суд.
Рассмотрев исковое заявление, суд, заключив, что заводчица не предоставила девушке соответствующих медицинских заключений о состоянии здоровья кота, постановил взыскать с ответчицы 86 тысяч рублей. Женщина, занимающаяся продажей животных, не пришла в суд и компенсацию не выплатила.
Сама владелица питомника утверждает, что данные заболевания генетическими не являются, а в том, что кот заболел, виновата его хозяйка.
Напомним, в Екатеринбурге коту сломали лапу в ветеринарной клинике во время капельницу. По словам специалистов, даже если у кота кости срастутся, функционировать лапа, как прежде, уже не сможет.