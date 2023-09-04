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Житель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногу

Житель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногу

4 сентября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Пьяный житель Ирбита совершил кражу телефона в поезде, когда он ехал домой. Инцидент произошел 15 января 2023 года.

Мужчина втайне забрал себе телефон своего попутчика. Когда пропажа была обнаружена, в вагон позвали полицейских. Вскоре человек, укравший аппарат, был найден, рассказали в пресс-службе суда Югры.

Уральца стали выводить из вагона. В какой-то момент он вырвался и укусил одного из сотрудников ведомства за ногу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Суд назначил обвиняемому штраф, размер которого составил 13 тысяч рублей. Мужчина свою вину полностью признал.

Напомним, 14 августа 2023 года неизвестный мужчина попытался украсть личные вещи сотрудников языковой школы, перед этим незаметно проникнув в здание. Одна из работниц его заметила и отобрала у него украденное. Мужчину вскоре нашли и возбудили уголовное дело.

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