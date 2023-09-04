Житель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногу

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Мужчина втайне забрал себе телефон своего попутчика. Когда пропажа была обнаружена, в вагон позвали полицейских. Вскоре человек, укравший аппарат, был найден, рассказали в пресс-службе суда Югры.
Уральца стали выводить из вагона. В какой-то момент он вырвался и укусил одного из сотрудников ведомства за ногу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Суд назначил обвиняемому штраф, размер которого составил 13 тысяч рублей. Мужчина свою вину полностью признал.
Напомним, 14 августа 2023 года неизвестный мужчина попытался украсть личные вещи сотрудников языковой школы, перед этим незаметно проникнув в здание. Одна из работниц его заметила и отобрала у него украденное. Мужчину вскоре нашли и возбудили уголовное дело.