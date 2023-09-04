Житель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногу

Напомним, 14 августа 2023 года неизвестный мужчина попытался украсть личные вещи сотрудников языковой школы, перед этим незаметно проникнув в здание. Одна из работниц его заметила и отобрала у него украденное. Мужчину вскоре нашли и возбудили уголовное дело.