tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

1 млрд рублей украли мошенники за год у жителей Свердловской области

1 млрд рублей украли мошенники за год у жителей Свердловской области

5 сентября 2023, 13:12
Фото: Midjourney
Жители Свердловской области за год перевели телефонным аферистам в общей сложности 1 млрд рублей. Это на 400 млн рублей больше, чем годом ранее.

Такие данные озвучил глава управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по региону Евгений Полупанов. Общее число подобных преступлений увеличилось на 20%.

Произошло 9 700 таких преступлений, пишет ТАСС. Как правило, аферисты представляются своим жертвам по телефону сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов или банков.

Также они придумывают все новые схемы обмана. К примеру, за последние два месяца работникам из сферы медицины стали приходить сообщения от якобы их начальников о том, то к ним якобы поступил запрос из ФСБ о каких-либо компрометирующих операциях, проводимых работниками в банковской сфере.

Жительницу Екатеринбурга обманули мошенники из группы со скидками в WhatsApp
Узнать подробнее
Читайте также:
В Вологде пенсионерка перевела мошенникам 6,8 млн рулейВ Новоуральске курьер мошенников забрал у пенсионеров больше миллиона и попалсяЖитель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей
#Происшествия#Свердловская область#Кража#Мошенники#Телефон#Рубли#МВД России#Жертвы#Преступления#Аферисты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25