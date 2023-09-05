1 млрд рублей украли мошенники за год у жителей Свердловской области

Также они придумывают все новые схемы обмана. К примеру, за последние два месяца работникам из сферы медицины стали приходить сообщения от якобы их начальников о том, то к ним якобы поступил запрос из ФСБ о каких-либо компрометирующих операциях, проводимых работниками в банковской сфере.