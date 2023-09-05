1 млрд рублей украли мошенники за год у жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Такие данные озвучил глава управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по региону Евгений Полупанов. Общее число подобных преступлений увеличилось на 20%.
Произошло 9 700 таких преступлений, пишет ТАСС. Как правило, аферисты представляются своим жертвам по телефону сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов или банков.
Также они придумывают все новые схемы обмана. К примеру, за последние два месяца работникам из сферы медицины стали приходить сообщения от якобы их начальников о том, то к ним якобы поступил запрос из ФСБ о каких-либо компрометирующих операциях, проводимых работниками в банковской сфере.