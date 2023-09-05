18 миллионов полезных клещей привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Клещи были доставлены в аэропорт Кольцово в специальном контейнере. Все необходимые требования по перевозке данного груза были соблюдены.
Также оказались в порядке все ветеринарные документы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
После того, как клещи прибыли на Урал, их доставили в одно из региональных сельскохозяйственных предприятий для борьбы с насекомыми, наносящими вред цветам. Так, эти насекомые уничтожают тлю и паутинных клещей.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбург привезли 168 тонн цветов к 1 сентября: гвоздики, хризантемы, розы, герберы, альстромерии. Поставки идут из Эквадора и Нидерландов.