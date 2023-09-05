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18 миллионов полезных клещей привезли в Екатеринбург

18 миллионов полезных клещей привезли в Екатеринбург

5 сентября 2023, 04:00
Фото: 1MI
Из Москвы в Екатеринбург привезли клещей-этомофагов для борьбы с насекомыми, которые наносят вред растениям.

Клещи были доставлены в аэропорт Кольцово в специальном контейнере. Все необходимые требования по перевозке данного груза были соблюдены.

Также оказались в порядке все ветеринарные документы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

После того, как клещи прибыли на Урал, их доставили в одно из региональных сельскохозяйственных предприятий для борьбы с насекомыми, наносящими вред цветам. Так, эти насекомые уничтожают тлю и паутинных клещей.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбург привезли 168 тонн цветов к 1 сентября: гвоздики, хризантемы, розы, герберы, альстромерии. Поставки идут из Эквадора и Нидерландов.

168 тонн цветов завезли на Урал к 1 сентября
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#Урожай#Роспотребнадзор#Клещи#Цветы#Уничтожение#Перевозка#Груз#Насекомые#Растения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Контейнер#Вредители
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