Что произойдет с российским интернетом после блокировки VPN

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Однако специалисты видят за этим подготовку властей к окончательному перекрытию доступа к VPN, который и так запрещен в России. Подробности вопроса выясняли журналисты «Новых известий».
Разговоры о возможной блокировке VPN в стране начались после появления пакета поправок в постановление правительства, который опубликовало Минцифры РФ. В документе прописана в том числе возможность блокировать сайты, где описывается, как пользоваться VPN.
Специалисты отмечают, что технология VPN — виртуальная частная сеть — позволяет устанавливать безопасное соединение. Часто им пользуются предприятия, чтобы обезопасить свою работу. А обычный человек при помощи VPN может получить доступ к запрещенным в России соцсетям.
При этом сами сервисы VPN, также, как и некоторые соцсети, в России запрещены. В 2018 году в России запрещали мессенджер Telegram и пытались его заблокировать. Однако до сих пор сделать это властям не удалось.
Также на настоящий момент существует масса VPN — сервисов и заблокировать все и сразу довольно сложно. С начала года эксперты в области IT сообщают о ковровых блокировках, масштабы и сила которых растут с каждым разом.
Самая масштабная блокировка произошла в середине августа. Тогда в России перестали работать десятки сервисов VPN. Некоторые эксперты посчитали, что это лишь тренировка перед предстоящими масштабными блокировками.