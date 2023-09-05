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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Что произойдет с российским интернетом после блокировки VPN

Что произойдет с российским интернетом после блокировки VPN

5 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Какие изменения произойдут с российским интернетом в случае блокировки VPN. В настоящий момент Минцифры предлагает блокировать сайты с инструкциями о том, как пользоваться VPN-сервисами.

Однако специалисты видят за этим подготовку властей к окончательному перекрытию доступа к VPN, который и так запрещен в России. Подробности вопроса выясняли журналисты «Новых известий».

Разговоры о возможной блокировке VPN в стране начались после появления пакета поправок в постановление правительства, который опубликовало Минцифры РФ. В документе прописана в том числе возможность блокировать сайты, где описывается, как пользоваться VPN.

Специалисты отмечают, что технология VPN — виртуальная частная сеть — позволяет устанавливать безопасное соединение. Часто им пользуются предприятия, чтобы обезопасить свою работу. А обычный человек при помощи VPN может получить доступ к запрещенным в России соцсетям.

При этом сами сервисы VPN, также, как и некоторые соцсети, в России запрещены. В 2018 году в России запрещали мессенджер Telegram и пытались его заблокировать. Однако до сих пор сделать это властям не удалось.

Также на настоящий момент существует масса VPN — сервисов и заблокировать все и сразу довольно сложно. С начала года эксперты в области IT сообщают о ковровых блокировках, масштабы и сила которых растут с каждым разом.

Самая масштабная блокировка произошла в середине августа. Тогда в России перестали работать десятки сервисов VPN. Некоторые эксперты посчитали, что это лишь тренировка перед предстоящими масштабными блокировками.

В Госдуме предложили создать российский VPN-сервис
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#Соцсети#Предприятия#Мессенджер#Telegram#IT#Минцифры#Дарья Сорокина
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