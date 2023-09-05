Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле

Организацией фестиваля занимается команда из шести человек — все члены Молодежной думы Нижнего Тагила. Концепция несколько раз менялась, но в итоге организаторы решили привлечь именно первокурсников, потому что, по их мнению, это самая неохваченная группа часть молодежи.