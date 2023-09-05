tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле

Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле

5 сентября 2023, 11:25
Фото: Midjourney
Первокурсники вузов и ссузов Нижнего Тагила примут участие в фестивале спорта «Сила Тагила». Мероприятие приурочено к 100-летию Министерства спорта и организовано силами молодежи и мэрии города.

Идея фестиваля возникла в ходе мозгового штурма членов молодежной думы и активистов МГЕР. Редакция TagilCity.ru пообщалась с организатором и председателем оргкомитета «Силы Тагила» Александрой Манаковой об идее, названии и планах на мероприятие.

С названием интересно вышло. Мне очень нравилось именно «Сила Тагила», но я не смогла его отстоять, и в конце концов решили назваться «Сила Нижнего Тагила». А потом внезапно Глава благословил именно мое название. Это меня очень обрадовало, — поделилась Александра.

Организацией фестиваля занимается команда из шести человек — все члены Молодежной думы Нижнего Тагила. Концепция несколько раз менялась, но в итоге организаторы решили привлечь именно первокурсников, потому что, по их мнению, это самая неохваченная группа часть молодежи.

Детские спортшколы они уже закончили, а в возрастных группах их ещё не ждут, — пояснила организатор.

Фестиваль «Сила Тагила» объединит несколько дисциплин — кроссфит, йога, ГТО, фрироуп, бег, шахматы, полоса препятствий, мини-футбол и даже интеллектуальную площадку. Перед стартом соревнований для всех пройдет разминка. В каждой команде будет по 10 человека, четверо из которых — состязаются, и шесть — болельщики.

В организации молодой команде помогали старшие товарищи из городской думы — депутат Станислав Зыкин, Гаджи Абдулов, Павел Колпаков. Последние — будут наряду с предпринимателями Нижнего Тагила будут обеспечивать участников подарками. Кроме того, свой вклад внесли и представители мэрии.

В консультационном плане очень помогли начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева и Наталья Касаткина. Такая помощь очень важна, если ты впервые что-то делаешь, потому что не знаешь с чего начать и куда податься. Да и сами идеи, как правило, требуют доработки, — отметила Александра Манакова.

Всего планируется около 200 участников, еще порядка 50 человек будут задействованы на площадках в качестве организаторов. Регистрация заканчивается уже 7 сентября в 17:00. Состязание первокурсников пройдет в парке Бондина 9 сентября. Судить спортсменов будут представители кафедры безопасности и жизнедеятельность НТГСПИ (ф) РГППУ, штаб судей возглавляет Владислав Сандаков.

Есть радостное предвкушение и небольшое беспокойство. У меня задачами (моими и команды) расписан весь блокнот, мероприятие технически — сложное. Но у меня великолепная команда и отличная поддержка, поэтому в целом смотрю на грядущий Фестиваль с оптимизмом, — отметила Александра Манакова.
Юноши и девушки Нижнего Тагила сегодня поучаствовали в показательных выступлениях по противопожарному спорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Посоветовались с мэром и узнали о проектах: Молодежный парламент в Нижнем ТагилеЧемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем ТагилеВ мэрии Нижнего Тагила наградили волонтеров и спасателей за тушение пожаров
#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Дети#Свердловская область#Администрация#Администрация Нижнего Тагила#Организатор#Юлия Степанова
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50