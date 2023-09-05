Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Идея фестиваля возникла в ходе мозгового штурма членов молодежной думы и активистов МГЕР. Редакция TagilCity.ru пообщалась с организатором и председателем оргкомитета «Силы Тагила» Александрой Манаковой об идее, названии и планах на мероприятие.
С названием интересно вышло. Мне очень нравилось именно «Сила Тагила», но я не смогла его отстоять, и в конце концов решили назваться «Сила Нижнего Тагила». А потом внезапно Глава благословил именно мое название. Это меня очень обрадовало, — поделилась Александра.
Организацией фестиваля занимается команда из шести человек — все члены Молодежной думы Нижнего Тагила. Концепция несколько раз менялась, но в итоге организаторы решили привлечь именно первокурсников, потому что, по их мнению, это самая неохваченная группа часть молодежи.
Детские спортшколы они уже закончили, а в возрастных группах их ещё не ждут, — пояснила организатор.
Фестиваль «Сила Тагила» объединит несколько дисциплин — кроссфит, йога, ГТО, фрироуп, бег, шахматы, полоса препятствий, мини-футбол и даже интеллектуальную площадку. Перед стартом соревнований для всех пройдет разминка. В каждой команде будет по 10 человека, четверо из которых — состязаются, и шесть — болельщики.
В организации молодой команде помогали старшие товарищи из городской думы — депутат Станислав Зыкин, Гаджи Абдулов, Павел Колпаков. Последние — будут наряду с предпринимателями Нижнего Тагила будут обеспечивать участников подарками. Кроме того, свой вклад внесли и представители мэрии.
В консультационном плане очень помогли начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева и Наталья Касаткина. Такая помощь очень важна, если ты впервые что-то делаешь, потому что не знаешь с чего начать и куда податься. Да и сами идеи, как правило, требуют доработки, — отметила Александра Манакова.
Всего планируется около 200 участников, еще порядка 50 человек будут задействованы на площадках в качестве организаторов. Регистрация заканчивается уже 7 сентября в 17:00. Состязание первокурсников пройдет в парке Бондина 9 сентября. Судить спортсменов будут представители кафедры безопасности и жизнедеятельность НТГСПИ (ф) РГППУ, штаб судей возглавляет Владислав Сандаков.
Есть радостное предвкушение и небольшое беспокойство. У меня задачами (моими и команды) расписан весь блокнот, мероприятие технически — сложное. Но у меня великолепная команда и отличная поддержка, поэтому в целом смотрю на грядущий Фестиваль с оптимизмом, — отметила Александра Манакова.