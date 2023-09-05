Глава «Белого Интернета» Сидоренко назвала ключевые направления работы центра

По словам профессора, автономная некоммерческая организация займется популяризацией правовой культуры, добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, правозащитной деятельностью в пользу граждан и бизнеса, одним из приоритетов названа безопасность детей в интернете, передает rapsinews.ru.