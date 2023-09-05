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Глава «Белого Интернета» Сидоренко назвала ключевые направления работы центра

Глава «Белого Интернета» Сидоренко назвала ключевые направления работы центра

5 сентября 2023, 16:36
Фото: 1MI
В Москве 5 сентября 2023 года представили новый центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый Интернет». Учредило организацию Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Возглавила ее руководитель центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

По словам профессора, автономная некоммерческая организация займется популяризацией правовой культуры, добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, правозащитной деятельностью в пользу граждан и бизнеса, одним из приоритетов названа безопасность детей в интернете, передает rapsinews.ru.

Также, заявила Сидоренко, «Белый Интернет» начнет анализировать судебные и досудебные практики решения споров в цифровой сфере, проводить тематические занятия и поддерживать инициативы молодежных объединений. Помимо этого необходимо создать юридическую инфраструктуру цифровизации. Планируется заниматься исследованиями новых и потенциальных проблем, вызванных цифровыми технологиями, указала Сидоренко.

«”Белый Интернет» должен стать площадкой для диалога государственных и общественных организаций в части выработки единой политики безопасного интернета, экспертного обсуждения рисков, расширения сообщества практиков в области безопасности в интернете, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его цифровых рисков», — отметила профессор.

Помимо этого, организация совместно со школами и вузами намерена реализовать проект «Цифровые волонтеры» и рассмотреть возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете, подытожила Сидоренко.

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