Глава «Белого Интернета» Сидоренко назвала ключевые направления работы центра

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Возглавила ее руководитель центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
По словам профессора, автономная некоммерческая организация займется популяризацией правовой культуры, добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, правозащитной деятельностью в пользу граждан и бизнеса, одним из приоритетов названа безопасность детей в интернете, передает rapsinews.ru.
Также, заявила Сидоренко, «Белый Интернет» начнет анализировать судебные и досудебные практики решения споров в цифровой сфере, проводить тематические занятия и поддерживать инициативы молодежных объединений. Помимо этого необходимо создать юридическую инфраструктуру цифровизации. Планируется заниматься исследованиями новых и потенциальных проблем, вызванных цифровыми технологиями, указала Сидоренко.
«”Белый Интернет» должен стать площадкой для диалога государственных и общественных организаций в части выработки единой политики безопасного интернета, экспертного обсуждения рисков, расширения сообщества практиков в области безопасности в интернете, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его цифровых рисков», — отметила профессор.
Помимо этого, организация совместно со школами и вузами намерена реализовать проект «Цифровые волонтеры» и рассмотреть возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете, подытожила Сидоренко.