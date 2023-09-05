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Международный ICID форум пройдет в Екатеринбурге в конце сентября

Международный ICID форум пройдет в Екатеринбурге в конце сентября

5 сентября 2023, 08:05
Фото: СРО «Уральское объединение строителей»
Международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID) пройдет в конце сентября в Екатеринбурге. Все инициативы участников встречи будут отражены в итоговой резолюции и оценены представителями исполнительных органов власти.

Участникам международного ICID forum предстоит обсудить меры, которые необходимо предпринять для решения системных проблем в строительстве и проектировании промышленных объектов. Все предложенные инициативы получат оценку представителей исполнительных органов власти.

Кроме Министерства строительства, в этом году мы работаем с фондом «Центр стратегических разработок» и Минэкономразвития России. Министерство экономического развития создает «дорожную карту», посвященную совершенствованию промышленного строительства и проектирования. Пожалуй, главная наша задача — наполнить «карту» решениями проблем реального бизнеса. Мы ожидаем не менее 50 новых предложений участников форума по улучшению норм. Надеемся, что они будут услышаны «наверху», — указал организатор форума, заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.
Фото: СРО «Уральское объединение строителей»

Для участия в международном форуме в столицу Урала приедут руководители по строительству и проектированию «Трансмашхолдинга», «Центрального проектно-технологического института» (входит в ТВЭЛ «Росатома»), компаний «Алрос» (мировой лидер по добыче алмазов), «ТИТАН-2», «Башнефть», АО «НИПИГАЗ», ПАО «РусГидро», «Россети Урал», АО «Саханефтегазсбыт», специалисты пермского завода «Машиностроитель», «Объединенных электротехнических заводов», «Инженерно-Строительной Компании» объединенной компании «РУСАЛ», горно-металлургической компании «Северсталь», металлургического холдинга «Новосталь М», инжиниринговой компании «ПроТех Инжиниринг» группы компаний «ЕвроХим», а также зарубежные заказчики из «Алматинского завода тяжелого машиностроения» (ведущее предприятия машиностроения Казахстана) и «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинга» (ключевой игрок Белоруссии по строительству и реконструкция газовых и тепловых сетей, нефтепроводов).

Среди гостей форума, который состоится 28 сентября, в том числе, будут представители «Норильского никеля», «Татнефти», ПАО «НЛМК», «Богучанского алюминиевого завода», «Среднеуральского медеплавильного завода» и другие крупные промышленные предприятия.

#Строительство#Форум#Минэкономразвития#Минстрой#Международный#Строители#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Проектирование
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