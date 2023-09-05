Международный ICID форум пройдет в Екатеринбурге в конце сентября

Для участия в международном форуме в столицу Урала приедут руководители по строительству и проектированию «Трансмашхолдинга», «Центрального проектно-технологического института» (входит в ТВЭЛ «Росатома»), компаний «Алрос» (мировой лидер по добыче алмазов), «ТИТАН-2», «Башнефть», АО «НИПИГАЗ», ПАО «РусГидро», «Россети Урал», АО «Саханефтегазсбыт», специалисты пермского завода «Машиностроитель», «Объединенных электротехнических заводов», «Инженерно-Строительной Компании» объединенной компании «РУСАЛ», горно-металлургической компании «Северсталь», металлургического холдинга «Новосталь М», инжиниринговой компании «ПроТех Инжиниринг» группы компаний «ЕвроХим», а также зарубежные заказчики из «Алматинского завода тяжелого машиностроения» (ведущее предприятия машиностроения Казахстана) и «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинга» (ключевой игрок Белоруссии по строительству и реконструкция газовых и тепловых сетей, нефтепроводов).