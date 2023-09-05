Молодая мама в Екатеринбурге задавила во сне грудного ребенка

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Девушка задавила малыша ненамеренно. В отношении нее возбудили уголовное дело. После того, как следствие было проведено, дело отправили в суд, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбурженке грозит до двух лет тюремного заключения за причинение смерти ребенка по неосторожности.
Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Туре восьмилетняя девочка погибла вследствие удушения на самодельных качелях. В какой-то момент качели перевернулись и шею девочки передавило веревкой. Малышку отвезли в реанимационное отделение, однако спасти ее не получилось.