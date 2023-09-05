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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Молодая мама в Екатеринбурге задавила во сне грудного ребенка

Молодая мама в Екатеринбурге задавила во сне грудного ребенка

5 сентября 2023, 14:36
Фото: 1MI
26-летняя девушка из Екатеринбурга задавила во сне своего новорожденного ребенка.

Девушка задавила малыша ненамеренно. В отношении нее возбудили уголовное дело. После того, как следствие было проведено, дело отправили в суд, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбурженке грозит до двух лет тюремного заключения за причинение смерти ребенка по неосторожности.

Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Туре восьмилетняя девочка погибла вследствие удушения на самодельных качелях. В какой-то момент качели перевернулись и шею девочки передавило веревкой. Малышку отвезли в реанимационное отделение, однако спасти ее не получилось.

Самодельные качели задушили девочку в Верхней Туре
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