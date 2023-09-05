МТС Hello дистанционно трудоустроит жителей Свердловской области

Теперь жителям отдаленных территорий, особенно тем, кто претендует на удаленную работу в компании МТС, нет необходимости тратить время на поездку в Екатеринбург или областные центры других регионов для соблюдения формальностей. Дистанционный прием на работу затрагивает абсолютно любых сотрудников — от специалистов контактного центра до руководителей подразделений.