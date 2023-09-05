МТС Hello дистанционно трудоустроит жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Программа МТС Hello — это инновационная система трудоустройства и пребординга (набора действий перед первым рабочим днем) кандидатов, которая сопровождает соискателя вакансии от момента принятия положительного решения о приеме на работу до оформления всех необходимых документов, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа интегрирована во внутренние HR-платформы экосистемы, что помогает обеспечить бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.
Теперь жителям отдаленных территорий, особенно тем, кто претендует на удаленную работу в компании МТС, нет необходимости тратить время на поездку в Екатеринбург или областные центры других регионов для соблюдения формальностей. Дистанционный прием на работу затрагивает абсолютно любых сотрудников — от специалистов контактного центра до руководителей подразделений.
На сегодняшний день программа действует в девяти городах России: Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Выбор регионов для запуска обусловлен наличием в них центров клиентского сервиса, для которых особо актуален удаленный наем сотрудников, пояснили в МТС.
До конца 2023 года компания планирует расширить программу и внедрить ее на всей территории России.
Сотрудники МТС сегодня — это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов — один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к команде МТС, — прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.