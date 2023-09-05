Мужчина напал на подростка в автобусе в Екатеринбурге

Подросток стал спрашивать, почему он так делает, а также стал требовать возмещения ущерба. Мужчина в ответ насмехался. После поездки в автобусе юноша пошел в травмпункт, где снял побои, так как у него остались кровоподтеки и синяк, а потом обратился с заявлением в полицию. Кроме того, у подростка оказались сломаны наушники.