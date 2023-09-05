tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Мужчина напал на подростка в автобусе в Екатеринбурге

Мужчина напал на подростка в автобусе в Екатеринбурге

5 сентября 2023, 05:13
Фото: Midjourney
На 15-летнего подростка набросился мужчина во время поездки в автобусе в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 4 сентября 2023 года.

Подросток ехал в заполненном пассажирами автобусе. Когда кондуктор попросила его оплатить проезд, молодой человек, плативший за билеты при помощи телефона, сказал, что оплату произведет чуть позже, когда пассажиров в автобусе станет не так много, пишет Е1.

В ответ кондуктор принялась ругаться на подростка, обвиняя его в том, что он якобы собирается ехать бесплатно. Юноша попытался разуверить ее. В это же время одна из пассажирок стала поддерживать кондуктора и тоже кричать. Тогда мальчик обратился к ней и, сказав: «Женщина, сейчас я оплачу проезд», хотел вытащить кошелек из рюкзака.

В этот момент вмешался парень пассажирки. Настроенный агрессивно мужчина сорвал с подростка наушники и поинтересовался: «Кто тут женщина?». Мальчик извинился и попросил вернуть ему наушники. Пассажир в ответ ударил его отобранным аксессуаром по голове.

Подросток стал спрашивать, почему он так делает, а также стал требовать возмещения ущерба. Мужчина в ответ насмехался. После поездки в автобусе юноша пошел в травмпункт, где снял побои, так как у него остались кровоподтеки и синяк, а потом обратился с заявлением в полицию. Кроме того, у подростка оказались сломаны наушники.

Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса напал на пассажиров. Женщина попросила его остановиться и открыть дверь, однако просьба была проигнорирована, из-за чего пассажирка пнула ногой дверь. Тогда водитель стал бить женщину и ее мужа.

В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с кулаками
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногуПожилая женщина в Нижнем Тагиле нецензурно ругалась в автобусеКонтролеры в Екатеринбурге пытались выгнать из автобуса пожилого человека
#Происшествия#Полиция#Автобус#Мужчина#Нападение#Пассажиры#ЧП#Конфликт#Пассажир#Екатеринбург#Кондуктор#Подросток#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Вчера, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Вчера, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31