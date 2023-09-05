Мужчина напал на подростка в автобусе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Подросток ехал в заполненном пассажирами автобусе. Когда кондуктор попросила его оплатить проезд, молодой человек, плативший за билеты при помощи телефона, сказал, что оплату произведет чуть позже, когда пассажиров в автобусе станет не так много, пишет Е1.
В ответ кондуктор принялась ругаться на подростка, обвиняя его в том, что он якобы собирается ехать бесплатно. Юноша попытался разуверить ее. В это же время одна из пассажирок стала поддерживать кондуктора и тоже кричать. Тогда мальчик обратился к ней и, сказав: «Женщина, сейчас я оплачу проезд», хотел вытащить кошелек из рюкзака.
В этот момент вмешался парень пассажирки. Настроенный агрессивно мужчина сорвал с подростка наушники и поинтересовался: «Кто тут женщина?». Мальчик извинился и попросил вернуть ему наушники. Пассажир в ответ ударил его отобранным аксессуаром по голове.
Подросток стал спрашивать, почему он так делает, а также стал требовать возмещения ущерба. Мужчина в ответ насмехался. После поездки в автобусе юноша пошел в травмпункт, где снял побои, так как у него остались кровоподтеки и синяк, а потом обратился с заявлением в полицию. Кроме того, у подростка оказались сломаны наушники.
Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса напал на пассажиров. Женщина попросила его остановиться и открыть дверь, однако просьба была проигнорирована, из-за чего пассажирка пнула ногой дверь. Тогда водитель стал бить женщину и ее мужа.