Мужчина в Екатеринбурге втайне прослушивал экс-супругу

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Мужчина заказал технику на интернет-сайте и на протяжении месяца прослушивал свою бывшую жену. Екатеринбурженка обнаружила прослушку во время уборки и сразу же обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
В ведомстве возбудили уголовное дело по факту вторжения в личную жизнь. В итоге суд назначил горожанину штраф размером 30 тысяч рублей. Мужчина попытался обжаловать данное решение, однако постановление суда осталось без изменений.
Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина расклеивал листовки с издевательским содержанием на подъездной двери дома, где живет его бывшая супруга.