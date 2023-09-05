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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:57

Мужчина в Екатеринбурге втайне прослушивал экс-супругу

Мужчина в Екатеринбурге втайне прослушивал экс-супругу

5 сентября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга втайне от бывшей жены установил в ее квартире прослушивающее устройство.

Мужчина заказал технику на интернет-сайте и на протяжении месяца прослушивал свою бывшую жену. Екатеринбурженка обнаружила прослушку во время уборки и сразу же обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ведомстве возбудили уголовное дело по факту вторжения в личную жизнь. В итоге суд назначил горожанину штраф размером 30 тысяч рублей. Мужчина попытался обжаловать данное решение, однако постановление суда осталось без изменений.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина расклеивал листовки с издевательским содержанием на подъездной двери дома, где живет его бывшая супруга.

Житель Екатеринбурга расклеивает издевательские объявления о бывшей жене
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