Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Посетитель, взяв корзинку для продуктов, набрал в нее сыра. При этом мужчина набранный товар оплачивать не стал — вместо этого он положил сыр в рюкзак и вышел из торгового зала, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Мужчина был одет в черную жилетку, белую футболку, черную кепку и темные штаны. Также на горожанине были надеты очки. Его поиски ведут сотрудники полиции.
Полицейские призвали неизвестного прийти в отделение, чтобы объяснить свой поступок и возместить ущерб.
Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле посетительница магазина в торговом центре украла флакон туалетной воды на шесть тысяч рублей. Полицейские организовали проверку.