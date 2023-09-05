Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра

Посетитель, взяв корзинку для продуктов, набрал в нее сыра. При этом мужчина набранный товар оплачивать не стал — вместо этого он положил сыр в рюкзак и вышел из торгового зала, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.