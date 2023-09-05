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Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра

Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра

5 сентября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина в Екатеринбурге украл из супермаркета разные сорта сыра на сумму более шести тысяч рублей. Инцидент произошел в конце августа 2023 года.

Посетитель, взяв корзинку для продуктов, набрал в нее сыра. При этом мужчина набранный товар оплачивать не стал — вместо этого он положил сыр в рюкзак и вышел из торгового зала, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Видео: УМВД по Екатеринбургу

Мужчина был одет в черную жилетку, белую футболку, черную кепку и темные штаны. Также на горожанине были надеты очки. Его поиски ведут сотрудники полиции.

Полицейские призвали неизвестного прийти в отделение, чтобы объяснить свой поступок и возместить ущерб.

Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле посетительница магазина в торговом центре украла флакон туалетной воды на шесть тысяч рублей. Полицейские организовали проверку.

Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина
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