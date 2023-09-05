На НРФ «Регионы» в Екатеринбурге обсудят изменения на рекламном рынке

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Проект НРФ «Регионы» направлен на развитие рекламного рынка в субъектах. Форум проводится при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.
Форум откроет стратегическая сессия, участники которой проанализируют основные изменения на региональном рынке рекламы и обсудят специфику поведения потребителей и рекламодателей. Также в повестку встречи войдут вопросы, связанные с новыми трендами в формировании контента для местных компаний. Помимо этого, специалисты обсудят актуальные инструменты. Уточняется, что первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков выступит модератором первой части панельной дискуссии.
В рамках второй части пленарной сессии запланировано обсуждение специфики развития индустрии в разных субъектах страны. В качестве спикеров выступят амбассадоры АКАР из УрФО, СЗФО, Новосибирска и некоторых других городов. Эксперты представят свое видение в отношении развития локального рынка рекламы.
Еще одну сессию посвятят мерам поддержки бизнеса и самозанятых граждан со стороны крупных технологических предприятий. Также в рамках встречи пройдет обсуждение барьеров для развития малого и среднего предпринимательства в цифровой среде. Специалисты сессии про брендинг, проходящей под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как сохранять связь между брендом и потребителем при растущем количестве точек контакта с пользователями.
Помимо этого, программа НРФ включает в себя дискуссии на тему использования нейросетей и других инноваций в рекламе, маркетинге, брендинге. Также на сессиях будут обсуждаться стратегии в SMM, PR, контент и другие актуальные направления.
Всего на форуме планируется проведение более 30 отраслевых мероприятий. Это дискуссии, персональные выступления представителей федеральных и региональных агентств и брендов. На протяжении всего дня форума будет проходить презентация лучших кейсов и практик рекламных агентств. Для этого организаторы предоставят отдельный зал.
На заключительном этапе НРФ «Регионы» состоится награждение победителей профессионального конкурса креативной рекламы, который создается в субъектах или для региональных брендов. Речь идет о Первом региональном фестивале рекламы.