На НРФ «Регионы» в Екатеринбурге обсудят изменения на рекламном рынке

Еще одну сессию посвятят мерам поддержки бизнеса и самозанятых граждан со стороны крупных технологических предприятий. Также в рамках встречи пройдет обсуждение барьеров для развития малого и среднего предпринимательства в цифровой среде. Специалисты сессии про брендинг, проходящей под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как сохранять связь между брендом и потребителем при растущем количестве точек контакта с пользователями.