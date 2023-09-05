Нижний Тагил готов к началу отопительного сезона

В этом году в Дзержинском районе проходит масштабная замена изношенных теплосетей. Работы начались еще весной и продолжаются по сей день. Однако подрядчик утверждает, что тепло в дома тагильчан подадут вовремя — к началу отопительного сезона 15 сентября.