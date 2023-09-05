Нижний Тагил готов к началу отопительного сезона

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В этом году в Дзержинском районе проходит масштабная замена изношенных теплосетей. Работы начались еще весной и продолжаются по сей день. Однако подрядчик утверждает, что тепло в дома тагильчан подадут вовремя — к началу отопительного сезона 15 сентября.
В график, который утвержден контрактом, мы укладываемся. Практически все материалы уже на объектах. Четыре участка из пяти запитаны по временной линии, поэтому люди будут с отоплением, проблем не будет. До конца сентября мы все смонтируем и запустим воду по основной линии. А на пятом участке временной линии нет, поэтому до 15 сентября к отопительному сезону мы его запустим, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилстрой» Игорь Васильев.
В октябре, по словам Игоря Васильева, начнутся восстановительные работы на объектах. Трубы закроют плитами, засыпят обратно землей и проведут благоустройство. В случае, если на улице будет минусовая температура, то подрядчик применит теплые смеси для восстановления покрытия.
МУП «Тагилдорстрой» проводит реконструкцию теплосетей на пяти участках Вагонки: на проспекте Вагоностроителей, улице Энтузиастов рядом со школой №4 и трех участках на улице Зари. Заменой труб еще на одном участке улицы Зари занимается МУП «Горэнерго-НТ». До 8 сентября организация проведет переврезку в районе дома №10.
В остальных районах Нижнего Тагила также все готово к началу отопительного сезона. 5 сентября руководители ресурсоснабжающих организаций и промышленных предприятий отчитались перед главой города Владиславом Пинаевым о возможности подать и принять тепло в кратчайшие сроки.
В городе 2 525 домов оснащены централизованным отоплением. На подготовку жилого фонда к отопительному сезону было направлено более 154 млн рублей, — сообщил во время доклада заместитель начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Лопатников.