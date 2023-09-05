Новые качели установят во дворе дома в деревне под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На закупку качелей выделено почти 113 тысяч рублей. Поставить их необходимо одной партией до 10 ноября 2023 года. На детской площадке появятся одинарные качели, качалка на пружине и игровое оборудование в виде машинки без крыши с длинным сиденьем со спинкой.
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием, а швы на конструкциях — гладкими, чтобы избежать травмирования. Крепление элементов малых архитектурных форм будет исключать возможность демонтировать их без специальных инструментов.
Гарантия на товар составит не менее одного года. На него поставщик предоставит необходимые сертификаты. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 сентября.