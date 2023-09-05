Новые качели установят во дворе дома в деревне под Нижним Тагилом

На закупку качелей выделено почти 113 тысяч рублей. Поставить их необходимо одной партией до 10 ноября 2023 года. На детской площадке появятся одинарные качели, качалка на пружине и игровое оборудование в виде машинки без крыши с длинным сиденьем со спинкой.