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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Новые качели установят во дворе дома в деревне под Нижним Тагилом

Новые качели установят во дворе дома в деревне под Нижним Тагилом

5 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Подрядчика для поставки малых архитектурных форм для детской игровой площадки ищет администрация Нижнего Тагила. Новые качели установят в деревне Усть-Утка на улице Советская, 35.

На закупку качелей выделено почти 113 тысяч рублей. Поставить их необходимо одной партией до 10 ноября 2023 года. На детской площадке появятся одинарные качели, качалка на пружине и игровое оборудование в виде машинки без крыши с длинным сиденьем со спинкой.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием, а швы на конструкциях — гладкими, чтобы избежать травмирования. Крепление элементов малых архитектурных форм будет исключать возможность демонтировать их без специальных инструментов.

Гарантия на товар составит не менее одного года. На него поставщик предоставит необходимые сертификаты. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 сентября.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Двор#Усть-утка#Качели#Евгения Сафина#Закупка
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