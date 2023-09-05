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Updated Сегодня, 11:40

Обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

Обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

5 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI
Обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера из Екатеринбурга Веронике Наумовой было ужесточено обвинение. Теперь ей вменяется истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью.

В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который постановил продлить арест опекуну до 26 ноября, об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении указано, что женщина обвиняется в убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат, а также истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью. Ранее Наумовой предъявлялось только истязание.

Рассмотрена жалоба будет 7 сентября.

Напомним, в конце июня 2023 года Вероника Наумова заявила, что у нее пропал опекаемый ребенок. Трое суток волонтеры и полиция обыскивали окрестности, но безрезультатно. Через три дня Наумова созналась, что тело ребенка спрятано в гараже, который находится в 300 метрах от дома. Следствие выяснило, что скончался ребенок полгода назад.

В Екатеринбурге опекуну погибшего Далера ужесточили статью
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#Криминал#Апелляция#Арест#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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