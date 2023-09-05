Обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

Напомним, в конце июня 2023 года Вероника Наумова заявила, что у нее пропал опекаемый ребенок. Трое суток волонтеры и полиция обыскивали окрестности, но безрезультатно. Через три дня Наумова созналась, что тело ребенка спрятано в гараже, который находится в 300 метрах от дома. Следствие выяснило, что скончался ребенок полгода назад.