Обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который постановил продлить арест опекуну до 26 ноября, об этом сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении указано, что женщина обвиняется в убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат, а также истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью. Ранее Наумовой предъявлялось только истязание.
Рассмотрена жалоба будет 7 сентября.
Напомним, в конце июня 2023 года Вероника Наумова заявила, что у нее пропал опекаемый ребенок. Трое суток волонтеры и полиция обыскивали окрестности, но безрезультатно. Через три дня Наумова созналась, что тело ребенка спрятано в гараже, который находится в 300 метрах от дома. Следствие выяснило, что скончался ребенок полгода назад.