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Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию прокуратуры

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию прокуратуры

5 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI
На одиночны пикет к зданию региональной прокуратуры вышел житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, отец мальчика Миши с болезнью СМА. На протест мужчина вышел вместе с сыном.

Дмитрий пытается добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия выдачи препарата швейцарского производства под названием «Рисдиплам». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.

Дмитрий требует исполнения решения суда — обеспечить сына препаратом «Рисдиплам». Дмитрий готов хоть каждый день стоять, лишь бы спасти своего ребенка, — добавила Юлия Липинская.

Напомним, что родители мальчика на протяжении трех лет борются за жизнь сына. Он единственный ребенок в семье. Мише диагностировали редкое заболевание — «спинальная мышечная атрофия» (СМА).

Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга задержан на Красной площади
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#Происшествия#Прокуратура#Заболевание#Родители#Пикет#Екатеринбург#СМА#Дарья Сорокина
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