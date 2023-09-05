Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию прокуратуры

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Дмитрий пытается добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия выдачи препарата швейцарского производства под названием «Рисдиплам». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.
Дмитрий требует исполнения решения суда — обеспечить сына препаратом «Рисдиплам». Дмитрий готов хоть каждый день стоять, лишь бы спасти своего ребенка, — добавила Юлия Липинская.
Напомним, что родители мальчика на протяжении трех лет борются за жизнь сына. Он единственный ребенок в семье. Мише диагностировали редкое заболевание — «спинальная мышечная атрофия» (СМА).