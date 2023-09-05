Площадку на Вторчермете в Екатеринбурге отдали под КРТ

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
На этих улицах планируются сносы недостроенного здания, жилого дома 1936 года и 14 жилых двухэтажек. Соответствующий документ о сносе подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации города.
На аукционе будет выбран застройщик, которому предстоит освоить данный участок. В течение полугода ему необходимо будет подготовить документацию по планировке освободившейся территории.
Помимо прочего, застройщик еще должен построить за свой счет детский сад, рассчитанный на 225 человек, и передать его городу безвозмездно.
Напомним, мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для сноса домов, которые были признаны аварийными.