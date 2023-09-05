tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Площадку на Вторчермете в Екатеринбурге отдали под КРТ

Площадку на Вторчермете в Екатеринбурге отдали под КРТ

5 сентября 2023, 06:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отдали под комплексное развитие территории участок площадью более 38 квадратных метров на улицах Мусоргского — переулка Газорезчиков — Патриса Лумумбы.

На этих улицах планируются сносы недостроенного здания, жилого дома 1936 года и 14 жилых двухэтажек. Соответствующий документ о сносе подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации города.

На аукционе будет выбран застройщик, которому предстоит освоить данный участок. В течение полугода ему необходимо будет подготовить документацию по планировке освободившейся территории.

Помимо прочего, застройщик еще должен построить за свой счет детский сад, рассчитанный на 225 человек, и передать его городу безвозмездно.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для сноса домов, которые были признаны аварийными.

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплексВ Нижнем Тагиле ищут застройщиков для строительства многоэтажекСнос трех аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле
#Общество#Город#Подрядчик#Застройщик#Постройка#Снос#Жилые дома#Дома#Вторчермет#Реновация#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Снос зданий
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Вчера, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Вчера, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31