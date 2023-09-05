«Полигон готов на 95%»: в Нижнем Тагиле завершается строительство МСК

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Будущий полигон МСК строится с учетом всех современных требований экологии. По основанию котлована полигона уложен противофильтрационный герметичный экран, поверх которого обустроена дренажная сеть с гравийным пластовым дренажом. Экран обеспечит надежную защиту и поможет собирать образуемую жидкость.
На сегодняшний день на 95% монтаж полигона закончен. Здесь полностью уложена мембрана, уложены все дренажные системы. Необходимо провести еще ряд работ по отсыпке дороги, по ее укреплению. Все оборудование уже законтрактовано: часть уже здесь, часть находится в дороге. Логистика выстроена так, что оборудование будет приходить постепенно, по мере установки имеющегося, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
А на самой мусоросортировочной линии завода специалисты уже установили барабанный грохот — одно из значимых оборудований предприятия. С него начинается автоматическое разделение отходов на несколько фракций. Фракция до 70 мм (отсев) направляется на участок компостирования. Основу отсева составляют только органические отходы. В специальных климатических камерах при помощи технологии ускоренного разложения из отходов получают техногрунт. Именно он будет использоваться для пересыпки слоев ТКО на полигоне, а также для рекультивации. А фракции более 70 мм направляется на дальнейшую сортировку.
На данный момент на МСК завершается монтаж газовой котельной и конвейерного оборудования. Уже закончена установка металлоконструкций под сортировочные кабины, пресс-компактер и вихретоковый сепаратор. Выполнены работы и по наружным сетям. Начинается устройство очистных сооружений, контрольно-весового комплекса и проходной.
Срок окончания стройки — конец декабря 2023 года. Сегодня уже смонтирован основной корпус, полностью завершены работы по обустройству полигона. Продолжается монтаж основного производственного оборудования, работы по благоустройству и по прокладке сетей. Мы планируем до холодов завершить все наружные работы, а потом заняться монтажом и наладкой оборудования внутри производственного корпуса, — отметил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Особенностью проекта МСК является участок компостирования. Он состоит из 9 климатических камер, перегрузочной площадки и системы очистки воздуха из камер. Во время компостирования все продукты гниения проходят двухступенчатую очистку и теряют до 40% своего объема. Весь образующийся фильтрат тоже чистится и используется повторно в оборотном цикле участка компостирования. Применение этой технологии снизит пожароопасность полигона.
Сегодня, конечно, мы видим очевидный прогресс с тех времен, когда только еще выбирали место под строительство МСК. Объект находится в завершающей стадии. Понятно, что комплекс уже не сегодня-завтра заработает. В новой территориальной схеме были предусмотрены оптимальные маршруты транспортировки ТБО и максимально-оптимальная загрузка 2 новых мусоросортировочных заводов в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле. Большой плюс — мусоросортировочном комплексе предусматривается создать 299 рабочих мест, — заявил председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.
Все внедряемые технологии соответствуют целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Общая сумма затрат на МСК и полигон составляет 2 млрд 400 тыс. рублей.
Напомним, в 2023 году исполняется 5 лет с момента начала действия реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время построены и реконструированы десятки объектов, в том числе — новые полигоны для временного хранения и захоронения отходов.