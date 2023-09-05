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«Полигон готов на 95%»: в Нижнем Тагиле завершается строительство МСК

«Полигон готов на 95%»: в Нижнем Тагиле завершается строительство МСК

5 сентября 2023, 11:19
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле завершается реализация мероприятий по строительству мусоросортировочного завода. Полигон готов уже на 95%, подходит к концу монтаж оборудования и обустройство внутриплощадочных дорог. В ближайшее время начнутся электротехнические и отделочные работы.

Будущий полигон МСК строится с учетом всех современных требований экологии. По основанию котлована полигона уложен противофильтрационный герметичный экран, поверх которого обустроена дренажная сеть с гравийным пластовым дренажом. Экран обеспечит надежную защиту и поможет собирать образуемую жидкость.

На сегодняшний день на 95% монтаж полигона закончен. Здесь полностью уложена мембрана, уложены все дренажные системы. Необходимо провести еще ряд работ по отсыпке дороги, по ее укреплению. Все оборудование уже законтрактовано: часть уже здесь, часть находится в дороге. Логистика выстроена так, что оборудование будет приходить постепенно, по мере установки имеющегося, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Полигон на мусоросортировочном заводе в Нижнем ТагилеПолигон на мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле
Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Выездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСКВыездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСК
Выездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСКВыездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСК
Выездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСКВыездное заседание комиссии нижнетагильской городской думы на стройплощадке МСК
Полигон на мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

А на самой мусоросортировочной линии завода специалисты уже установили барабанный грохот — одно из значимых оборудований предприятия. С него начинается автоматическое разделение отходов на несколько фракций. Фракция до 70 мм (отсев) направляется на участок компостирования. Основу отсева составляют только органические отходы. В специальных климатических камерах при помощи технологии ускоренного разложения из отходов получают техногрунт. Именно он будет использоваться для пересыпки слоев ТКО на полигоне, а также для рекультивации. А фракции более 70 мм направляется на дальнейшую сортировку.

Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Строительство МСК в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

На данный момент на МСК завершается монтаж газовой котельной и конвейерного оборудования. Уже закончена установка металлоконструкций под сортировочные кабины, пресс-компактер и вихретоковый сепаратор. Выполнены работы и по наружным сетям. Начинается устройство очистных сооружений, контрольно-весового комплекса и проходной.

Срок окончания стройки — конец декабря 2023 года. Сегодня уже смонтирован основной корпус, полностью завершены работы по обустройству полигона. Продолжается монтаж основного производственного оборудования, работы по благоустройству и по прокладке сетей. Мы планируем до холодов завершить все наружные работы, а потом заняться монтажом и наладкой оборудования внутри производственного корпуса, — отметил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Особенностью проекта МСК является участок компостирования. Он состоит из 9 климатических камер, перегрузочной площадки и системы очистки воздуха из камер. Во время компостирования все продукты гниения проходят двухступенчатую очистку и теряют до 40% своего объема. Весь образующийся фильтрат тоже чистится и используется повторно в оборотном цикле участка компостирования. Применение этой технологии снизит пожароопасность полигона.

Строительство МСК в Нижнем ТагилеСтроительство МСК в Нижнем Тагиле
Сегодня, конечно, мы видим очевидный прогресс с тех времен, когда только еще выбирали место под строительство МСК. Объект находится в завершающей стадии. Понятно, что комплекс уже не сегодня-завтра заработает. В новой территориальной схеме были предусмотрены оптимальные маршруты транспортировки ТБО и максимально-оптимальная загрузка 2 новых мусоросортировочных заводов в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле. Большой плюс — мусоросортировочном комплексе предусматривается создать 299 рабочих мест, — заявил председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.

Все внедряемые технологии соответствуют целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Общая сумма затрат на МСК и полигон составляет 2 млрд 400 тыс. рублей.

Напомним, в 2023 году исполняется 5 лет с момента начала действия реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время построены и реконструированы десятки объектов, в том числе — новые полигоны для временного хранения и захоронения отходов.

Строительство МСК позволит Свердловской области достичь экологического благополучия
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Строительство#Технологии#Мусоропереработка#Дмитрий Буданов#Мусорная реформа#Нацпроект «Экология»#Мусоросортировочный завод#Денис Корякин#Нацпроект#Анастасия Имамахметова
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