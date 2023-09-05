«Полигон готов на 95%»: в Нижнем Тагиле завершается строительство МСК

А на самой мусоросортировочной линии завода специалисты уже установили барабанный грохот — одно из значимых оборудований предприятия. С него начинается автоматическое разделение отходов на несколько фракций. Фракция до 70 мм (отсев) направляется на участок компостирования. Основу отсева составляют только органические отходы. В специальных климатических камерах при помощи технологии ускоренного разложения из отходов получают техногрунт. Именно он будет использоваться для пересыпки слоев ТКО на полигоне, а также для рекультивации. А фракции более 70 мм направляется на дальнейшую сортировку.