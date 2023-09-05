Пропавший 4 дня назад житель Свердловской области найден мертвым

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Мужчина пропал 1 сентября 2023 года. Он нуждался в медпомощи. Его разыскивали сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские.
Его тело нашли неподалеку от пилорамы. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства смерти свердловчанина, сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
По словам помощника главы свердловского СК Александра Шульги, в Следкоме также организовали проверку по факту смерти мужчины. По предварительным данным, следов криминальной смерти нет. Тело отправили на судмедэкспертизу.
Напомним, 30 августа 2023 года в Первоуральске обнаружили на улице мертвого мужчину. Признаков криминальной смерти не найдено. Тело отправлено на экспертизу.