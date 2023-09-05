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Пропавший 4 дня назад житель Свердловской области найден мертвым

Пропавший 4 дня назад житель Свердловской области найден мертвым

5 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
В поселке Арти Свердловской области нашли погибшим 30-летнего Артема Нефедова, который ранее исчез.

Мужчина пропал 1 сентября 2023 года. Он нуждался в медпомощи. Его разыскивали сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Его тело нашли неподалеку от пилорамы. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства смерти свердловчанина, сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

По словам помощника главы свердловского СК Александра Шульги, в Следкоме также организовали проверку по факту смерти мужчины. По предварительным данным, следов криминальной смерти нет. Тело отправили на судмедэкспертизу.

Напомним, 30 августа 2023 года в Первоуральске обнаружили на улице мертвого мужчину. Признаков криминальной смерти не найдено. Тело отправлено на экспертизу.

Труп мужчины найден на улице в Первоуральске
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