Пять вредных веществ загрязняли воздух Тагила, а город готов к отопительному сезону

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
Пять вредных веществ загрязняли воздух Нижнего Тагила в августе. За прошедший месяц в городе 27 раз фиксировались превышения вредных веществ в воздухе. Станции УГМС расположены в четырех районах — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое.
Водитель на Mazdа проехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сделал он это на дороге напротив здания суда. Нарушение сняли на видео тагильчане, за что водитель набросился на них и устроил драку. Тагильчане передали данные о нарушителе в ГИБДД.
Подрядчика для поставки малых архитектурных форм для детской площадки ищет администрация Нижнего Тагила. Новые качели появятся в деревне Усть-Утка на улице Советская, 35. На эти цели потратят 113 тысяч рублей. Их установят до 10 ноября.
Подготовка к отопительному сезону в Нижнем Тагиле подходит к концу. Все ресурсоснабжающие организации готовы дать тепло в дома горожан к 15 сентября. Также завершается замена теплосетей на Вагонке.
Первокурсники Нижнего Тагила поучаствуют в фестивале спорта «Сила Тагила» в честь 100-летия Министерства спорта. Журналисты TagilCity.ru пообщались с организатором и председателем оргкомитета «Силы Тагила» о планах на мероприятие.