Пять вредных веществ загрязняли воздух Тагила, а город готов к отопительному сезону

Водитель на Mazdа проехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сделал он это на дороге напротив здания суда. Нарушение сняли на видео тагильчане, за что водитель набросился на них и устроил драку. Тагильчане передали данные о нарушителе в ГИБДД.