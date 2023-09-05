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Пять вредных веществ загрязняли воздух Тагила, а город готов к отопительному сезону

Пять вредных веществ загрязняли воздух Тагила, а город готов к отопительному сезону

5 сентября 2023, 14:53
Фото: Midjourney
Пять вредных веществ загрязняли воздух Нижнего Тагила, а город готов к отопительному сезону. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5 сентября.

Пять вредных веществ загрязняли воздух Нижнего Тагила в августе. За прошедший месяц в городе 27 раз фиксировались превышения вредных веществ в воздухе. Станции УГМС расположены в четырех районах — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое.

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Водитель на Mazdа проехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сделал он это на дороге напротив здания суда. Нарушение сняли на видео тагильчане, за что водитель набросился на них и устроил драку. Тагильчане передали данные о нарушителе в ГИБДД.

В Нижнем Тагиле водитель нарушил ПДД и устроил драку
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Подрядчика для поставки малых архитектурных форм для детской площадки ищет администрация Нижнего Тагила. Новые качели появятся в деревне Усть-Утка на улице Советская, 35. На эти цели потратят 113 тысяч рублей. Их установят до 10 ноября.

Новые качели установят во дворе дома в деревне под Нижним Тагилом
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Подготовка к отопительному сезону в Нижнем Тагиле подходит к концу. Все ресурсоснабжающие организации готовы дать тепло в дома горожан к 15 сентября. Также завершается замена теплосетей на Вагонке.

Нижний Тагил готов к началу отопительного сезона
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Первокурсники Нижнего Тагила поучаствуют в фестивале спорта «Сила Тагила» в честь 100-летия Министерства спорта. Журналисты TagilCity.ru пообщались с организатором и председателем оргкомитета «Силы Тагила» о планах на мероприятие.

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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Вагонка#ГИБДД#Администрация#Пешеходный переход#Отопительный сезон#Теплосети#Детская площадка#Теплоснабжение#Загрязнение воздуха#Дарья Сорокина
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