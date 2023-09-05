Разгоняют слухи. На Урале по сети распространяется скан «приказа» о мобилизации

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Согласно тексту, представители военкоматов должны до 1 ноября 2023 года организовать призыв 200 тысяч человек. Якобы приказ вступит в силу 11 сентября 2023 года.
В правительстве Челябинской области заявили, что данный скан является фейком. То же самое заявил и военный комиссар Андрей Максуров. Он добавил, что такого приказа нет. Это касается и других регионов, пишет 74.RU.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов тоже назвал приказ фейковым. Он добавил, что распространяется он «украинской стороной».
Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране, — рассказал Максим Иванов.
По его словам, достаточно контрактников и добровольцев. Также контракты подписывают и заключенные. По его мнению, необходимости в дополнительном призыве нет, пишет Е1.
Иванов добавил, что указ президента о частичной мобилизации пока еще действует. Однако для возобновления призыва нужно распоряжение начальника генштаба ВС РФ. Эту должность занимает Валерий Герасимов.