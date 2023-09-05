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На Урале депутат Госдумы назвал фейком приказ о призыве по мобилизации

Разгоняют слухи. На Урале по сети распространяется скан «приказа» о мобилизации

5 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI

На Урале депутат Госдумы назвал фейком приказ о призыве по мобилизации

В социальных сетях начал распространяться скан приказа якобы о призыве граждан на военную службу по мобилизации. В тексте имеется ссылка на действующий указ президента от 21 сентября 2022 года.

Согласно тексту, представители военкоматов должны до 1 ноября 2023 года организовать призыв 200 тысяч человек. Якобы приказ вступит в силу 11 сентября 2023 года.

В правительстве Челябинской области заявили, что данный скан является фейком. То же самое заявил и военный комиссар Андрей Максуров. Он добавил, что такого приказа нет. Это касается и других регионов, пишет 74.RU.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов тоже назвал приказ фейковым. Он добавил, что распространяется он «украинской стороной».

Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране, — рассказал Максим Иванов.

По его словам, достаточно контрактников и добровольцев. Также контракты подписывают и заключенные. По его мнению, необходимости в дополнительном призыве нет, пишет Е1.

Иванов добавил, что указ президента о частичной мобилизации пока еще действует. Однако для возобновления призыва нужно распоряжение начальника генштаба ВС РФ. Эту должность занимает Валерий Герасимов.

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#Общество#Фейк#Военная служба#Ирина Кирилова#Мобилизация#Военкоматы
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