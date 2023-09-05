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Андрей Шитов

С погибшим на СВО лейтенантом Андреем Шитовым простятся в Новоуральске

5 сентября 2023, 04:49
Фото: Вячеслав Тюменцев
Андрей Шитов

С погибшим на СВО лейтенантом простятся в Новоуральске

Церемония прощания с лейтенантом Андреем Шитовым состоится в Новоуральске. Мужчина погиб на спецоперации. Об этом рассказал глава города Вячеслав Тюменцев.

Андрей отправился на спецоперацию в 2022 году. До своего 25-летия молодой человек не дожил шесть дней. Он погиб 28 августа 2023 года. По словам Вячеслава Тюменцева, Андрей был добрым, отзывчивым, честным и справедливым.

В мае 2022 года в Минобороны рассказывали, как Андрей совершил подвиг. Он возглавлял мотострелковый взвод, который участвовал в освобождении населенного пункта. Андрей обнаружил оборонительный рубеж врага и начал его атаковать. В результате боя все противники были уничтожены, а рубеж прорван. При этом были уничтожены два БМП и захвачен опорный пункт противника.

Прощание с погибшим намечено на 6 сентября в 13:00 в Новоуральском похоронном доме.

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