С погибшим на СВО лейтенантом Андреем Шитовым простятся в Новоуральске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Андрей отправился на спецоперацию в 2022 году. До своего 25-летия молодой человек не дожил шесть дней. Он погиб 28 августа 2023 года. По словам Вячеслава Тюменцева, Андрей был добрым, отзывчивым, честным и справедливым.
В мае 2022 года в Минобороны рассказывали, как Андрей совершил подвиг. Он возглавлял мотострелковый взвод, который участвовал в освобождении населенного пункта. Андрей обнаружил оборонительный рубеж врага и начал его атаковать. В результате боя все противники были уничтожены, а рубеж прорван. При этом были уничтожены два БМП и захвачен опорный пункт противника.
Прощание с погибшим намечено на 6 сентября в 13:00 в Новоуральском похоронном доме.