С погибшим на СВО лейтенантом Андреем Шитовым простятся в Новоуральске

В мае 2022 года в Минобороны рассказывали, как Андрей совершил подвиг. Он возглавлял мотострелковый взвод, который участвовал в освобождении населенного пункта. Андрей обнаружил оборонительный рубеж врага и начал его атаковать. В результате боя все противники были уничтожены, а рубеж прорван. При этом были уничтожены два БМП и захвачен опорный пункт противника.