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Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Самые необычные истории отшельничества

5 сентября 2023, 17:41
Причины, по которым люди выбирают отшельничество, разнообразны. Отшельниками становятся те, кто пережил трагедию или изменился от усталости от общества. В данной статье мы расскажем шесть интересных историй отшельничества.

Одним из таких отшельников является американец Эл, пишет RuNews24.Ru. Ещё задолго до того, как это стало популярным, он решил жить в гармонии с природой. В 1977 году он построил дом на большом лесном участке, который сам же и собрал из материалов, найденных на месте. Со временем домик стал более современным, но все равно находится вдали от цивилизации.

Вторая история рассказывает о Томе Леппарде, человеке, который после службы в армии решил выделиться среди других. Он переехал на отдаленный шотландский остров и обустроил там свое жилье без лишних удобств. Том жил в простом домике и получил уважение местных жителей благодаря своей независимости.

Итальянец Валерио Рицетти также стал отшельником из-за личной трагедии. Он потерял возлюбленную и решил посвятить свою жизнь садоводству. Вместо покупки дома он обосновался в пещере на территории своего сада, где провел 23 года. Рицетти создал прекрасный сад и храм.

Брендон Гримшоу, состоятельный редактор, решил создать национальный парк на одном из Сейшельских островов. Он перенесся туда и посадил множество деревьев и разнообразных видов растений, а также спас черепах от исчезновения. Гримшоу сам жил скромной жизнью на острове и требовал уважение к природе от посетителей.

Роберт Харрилл решил переехать в заброшенный бункер и провести там последние 17 лет своей жизни. Он рыбачил и гулял в окрестностях, полностью отказавшись от работы. Жизнь отшельника закончилась трагически: его нашли мертвым в бункере.

Манфред Гнадингер выбрал отшельничество после отказа его возлюбленной. Он жил на побережье и провел там 40 лет, создавая скульптуры из камней и превращая место в «музей». Но разлив нефти в 2002 году привел к уничтожению его работ и дома, что привело к смерти Манфреда.

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