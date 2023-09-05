Самые необычные истории отшельничества

Одним из таких отшельников является американец Эл, пишет RuNews24.Ru. Ещё задолго до того, как это стало популярным, он решил жить в гармонии с природой. В 1977 году он построил дом на большом лесном участке, который сам же и собрал из материалов, найденных на месте. Со временем домик стал более современным, но все равно находится вдали от цивилизации.