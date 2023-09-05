Слесарь-сантехник из Серова скончался в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Дмитрий родился и жил в Серове. Он окончил серовскую школу №2, а затем получил специальность слесарь-сантехник. Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.
В марте 2023 года Дмитрий подписал контракт с Минобороны РФ отправился на СВО. Погиб он 19 мая 2023 года в ходе боев по освобождению ЛНР.
Прощание с военным прошло 5 сентября в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».