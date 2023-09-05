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Слесарь-сантехник из Серова скончался в зоне СВО

Слесарь-сантехник из Серова скончался в зоне СВО

5 сентября 2023, 10:19
Фото: 1MI
На спецоперации погиб житель Серова, который был слесарем-сантехником. Его звали Дмитрий Кончаков. Ему было 38 лет.

Дмитрий родился и жил в Серове. Он окончил серовскую школу №2, а затем получил специальность слесарь-сантехник. Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.

Фото: Администрация Серовского городского округа

В марте 2023 года Дмитрий подписал контракт с Минобороны РФ отправился на СВО. Погиб он 19 мая 2023 года в ходе боев по освобождению ЛНР.

Прощание с военным прошло 5 сентября в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

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#Происшествия#Операция на Украине#Администрация#Серов#Прощание#Слесарь-сантехник#Спецоперация#Дарья Сорокина
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