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Сотрудник травмпункта в Нижнем Тагиле отказался проводить осмотр пожилой женщине

Сотрудник травмпункта в Нижнем Тагиле отказался проводить осмотр пожилой женщине

5 сентября 2023, 03:19
Фото: 1MI
Врач травмпункта в Нижнем Тагиле отказался осматривать и оказывать медицинскую помощь пожилой пациентке. Инцидент случился вечером 3 сентября 2023 года на Тагилстрое.

Днем женщина упала на проспекте Мира и ударилась. При этом в ее груди что-то хрустнуло, однако обращаться к врачу сразу она не стала. Вечером, когда боль усилилась, пенсионерка вместе с дочерью отправилась в травмпункт, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Сперва женщины приехали на Липовый тракт, но так как травмпункт там не работал, они отправились на Тагилстрой, где в очереди перед ними никого не было.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

На приеме у врача пострадавшая рассказала о своей ситуации. Медик отказался помогать женщине, сказав, что ее ситуация не экстренна и посоветовал приходить завтра. Мать и дочь попытались все же добиться осмотра и рентгеновского снимка, однако мужчина делать этого не стал.

Напомним, 12 августа 2023 года в Верхней Салде скорая помощь не приехала на вызов к женщине, которая несколько раз теряла сознание от боли в боку, а в больнице ей отказали в приеме, сославшись на отсутствие врачей. Тогда родственники отвезли ее в Нижний Тагил в больницу №1, где ей оказали необходимую помощь.

Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
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