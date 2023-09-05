Сотрудник травмпункта в Нижнем Тагиле отказался проводить осмотр пожилой женщине

Напомним, 12 августа 2023 года в Верхней Салде скорая помощь не приехала на вызов к женщине, которая несколько раз теряла сознание от боли в боку, а в больнице ей отказали в приеме, сославшись на отсутствие врачей. Тогда родственники отвезли ее в Нижний Тагил в больницу №1, где ей оказали необходимую помощь.