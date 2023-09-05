Сотрудник травмпункта в Нижнем Тагиле отказался проводить осмотр пожилой женщине

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Днем женщина упала на проспекте Мира и ударилась. При этом в ее груди что-то хрустнуло, однако обращаться к врачу сразу она не стала. Вечером, когда боль усилилась, пенсионерка вместе с дочерью отправилась в травмпункт, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сперва женщины приехали на Липовый тракт, но так как травмпункт там не работал, они отправились на Тагилстрой, где в очереди перед ними никого не было.
На приеме у врача пострадавшая рассказала о своей ситуации. Медик отказался помогать женщине, сказав, что ее ситуация не экстренна и посоветовал приходить завтра. Мать и дочь попытались все же добиться осмотра и рентгеновского снимка, однако мужчина делать этого не стал.
Напомним, 12 августа 2023 года в Верхней Салде скорая помощь не приехала на вызов к женщине, которая несколько раз теряла сознание от боли в боку, а в больнице ей отказали в приеме, сославшись на отсутствие врачей. Тогда родственники отвезли ее в Нижний Тагил в больницу №1, где ей оказали необходимую помощь.