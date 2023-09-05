Светофоры временно перестанут работать на Тагилстрое и в центре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Дорожное оснащение перестанет работать из-за временного отключения электроэнергии, рассказали в Центре организации дорожного движения.
Так, на проспекте Мира — улице Циолковского сигналов светофора не будет с 9:30 утра до 13:00 дня. А на улице Перова светофоры отключат с 13:00 до 16:00.
Напомним, 31 августа 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на улицах Балакинская и Черноморская, на перекрестке Газетная — Островского, а также на улице Перова.