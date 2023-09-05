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Светофоры временно перестанут работать на Тагилстрое и в центре в Нижнем Тагиле

Светофоры временно перестанут работать на Тагилстрое и в центре в Нижнем Тагиле

5 сентября 2023, 03:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пройдет плановое отключение некоторых светофоров на проспекте Мира — улице Циолковского и на улице Перова. Отключение пройдет 5 сентября 2023 года.

Дорожное оснащение перестанет работать из-за временного отключения электроэнергии, рассказали в Центре организации дорожного движения.

Так, на проспекте Мира — улице Циолковского сигналов светофора не будет с 9:30 утра до 13:00 дня. А на улице Перова светофоры отключат с 13:00 до 16:00.

Напомним, 31 августа 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на улицах Балакинская и Черноморская, на перекрестке Газетная — Островского, а также на улице Перова.

Светофоры временно отключат в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Город#Проспект Мира#Светофоры#Отключение#Улица Циолковского#Оснащение#Елизавета Зиборова#Сигнал#ЦОДД#Отключение электроэнергии#Временное отключение
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