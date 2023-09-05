Уроженец Новоуральска поставил рекорд на самый длительный заплыв

6 августа Руслан приступил к заплыву. По его словам, первые шесть часов он думал, что «сойдет с ума». Вода была холодной, но атлет держался. Уже к рассвету вода стала теплее. Каждые пол часа в течение всего заплыва у атлета было время на перекус. На лодку залезть было нельзя, поэтому тренер кидал с лодки бутылки с водой и специальное спортивное питание.