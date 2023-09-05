Уроженец Новоуральска поставил рекорд на самый длительный заплыв

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Температура воды при этом опускалась до +14 градусов.
Сам Руслан рассказал, что плавание для него хобби. Он занимается предпринимательством. В бассейне мужчина стал заниматься после компрессионного перелома позвоночника, который он получил после падения с дельтаплана.
Уже в бассейне Руслан познакомился с тренером и пловцом Сергеем Алчебаевым. Он специализируется на марафонах на открытой воде. От него атлет узнал о клубе «Семи океанов». Потом Руслан захотел преодолеть один из семи экстремальных заплывов, которые проходят в разных частях света: от Ла-Манша до пролива Кука.
Согласно условиям, они проводятся без гидрокостюмов. Даже если вода холодная. Сначала в 2021 году атлет проплыл 21 километр по озеру Тургояк в Челябинской области. А на следующий год проплыл 25 километров по Финскому заливу.
Идея переплыть Неву и Финский залив пришла к свердловчанину год назад. Цели поставить рекорд не было. Мужчина хотел проверить, сможет ли выдержать такую нагрузку.
Он стал тренироваться. При этом местность была выбрана не случайно. Минимальная температура в заплывах «Семи океанов» составляет 14 градусов. А вода в выбранной местности соответствовала данному показателю.
6 августа Руслан приступил к заплыву. По его словам, первые шесть часов он думал, что «сойдет с ума». Вода была холодной, но атлет держался. Уже к рассвету вода стала теплее. Каждые пол часа в течение всего заплыва у атлета было время на перекус. На лодку залезть было нельзя, поэтому тренер кидал с лодки бутылки с водой и специальное спортивное питание.
В последние пять часов заплыва хорошая погода сменилась штормовым ветром. Кроме того, было темно. Поэтому сопровождающие решили прекратить заплыв в лодке, так как вырос риск травмирования, пишет «КП-Екатеринбург».
Атлет получил медаль от марафона GrandSwim Series в категории «без гидрокостюма». Теперь на постаменте на берегу Ладожского озера появилась табличка с именем Руслана Фахрутдинова.