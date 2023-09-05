В Березовском возбудили уголовное дело из-за хищения денег при строительстве школы

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Весной 2020 года администрация Березовского городского округа заключила с ООО «СК ИНТЕГ» контракт на строительство школы на 1 275 мест. Стоимость работ превысила один миллиард рублей. Год назад, летом, школу достроили, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Позднее проверка показала, что цена ремонтных работ была завышена, а к оплате предъявлялись те работы, которые на самом деле не были сделаны Таким образом, из бюджета округа для ремонта было выплачено на 1,5 миллиона рублей больше.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).