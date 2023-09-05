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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

В Березовском возбудили уголовное дело из-за хищения денег при строительстве школы

В Березовском возбудили уголовное дело из-за хищения денег при строительстве школы

5 сентября 2023, 10:27
Фото: Midjourney
При строительстве школы №55 в Березовском были украдены деньги. Возбуждено уголовное дело.

Весной 2020 года администрация Березовского городского округа заключила с ООО «СК ИНТЕГ» контракт на строительство школы на 1 275 мест. Стоимость работ превысила один миллиард рублей. Год назад, летом, школу достроили, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Позднее проверка показала, что цена ремонтных работ была завышена, а к оплате предъявлялись те работы, которые на самом деле не были сделаны Таким образом, из бюджета округа для ремонта было выплачено на 1,5 миллиона рублей больше.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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#Происшествия#Контракт#Мошенничество#Березовский#Оплата#Ремонтные работы#Школа №55#Дарья Сорокина
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