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Updated Сегодня, 05:35

В Екатеринбурге найдена пропавшая школьница

В Екатеринбурге найдена пропавшая школьница

5 сентября 2023, 05:35
Фото: 1MI
16-летняя Полина Хужахметова из Екатеринбурга пропала 4 сентября 2023 года.

В момент исчезновения девушка была одета в темные штаны, кофту серого цвета, белые кроссовки и черную кожанку. Ее поисками занимались сотрудники полиции и отряд «Прорыв».

Утром 5 сентября Полина нашлась. Информация об этом стала известна от полицейских.

Напомним, 1 сентября 2023 года нашли мертвой 38-летнюю женщину из Сургута, которая бесследно исчезла в конце июля 2023 года. Ее поиски вели сотрудники отряда «Лиза Алерт». Как и из-за чего погибла женщина — неизвестно.

Пропавшая женщина из Сургута, которую искали в Свердловской области, найдена мертвой
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