В Екатеринбурге найдена пропавшая школьница

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В момент исчезновения девушка была одета в темные штаны, кофту серого цвета, белые кроссовки и черную кожанку. Ее поисками занимались сотрудники полиции и отряд «Прорыв».
Утром 5 сентября Полина нашлась. Информация об этом стала известна от полицейских.
Напомним, 1 сентября 2023 года нашли мертвой 38-летнюю женщину из Сургута, которая бесследно исчезла в конце июля 2023 года. Ее поиски вели сотрудники отряда «Лиза Алерт». Как и из-за чего погибла женщина — неизвестно.