В Екатеринбурге найдена пропавшая школьница

Напомним, 1 сентября 2023 года нашли мертвой 38-летнюю женщину из Сургута, которая бесследно исчезла в конце июля 2023 года. Ее поиски вели сотрудники отряда «Лиза Алерт». Как и из-за чего погибла женщина — неизвестно.