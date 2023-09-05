В Екатеринбурге СК начал проверку после избиения подростка в автобусе

Ранее сообщалось, что этот конфликт произошел в заполненном автобусе. По словам других пассажиров, когда кондуктор попросила юношу оплатить проезд, он сказал, что оплату произведет чуть позже, когда пассажиров в автобусе станет меньше. Тогда же к беседе подключился мужчина.