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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

В Екатеринбурге СК начал проверку после избиения подростка в автобусе

В Екатеринбурге СК начал проверку после избиения подростка в автобусе

5 сентября 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге СУ СК проводит проверку по факту инцидента в автобусе с участием подростка. ЧП произошло в автобусе. Мужчина ударил подростка и повредил его наушники.

Инцидент произошел в вечернее время 4 сентября. Поссорились 15-летний подросток и мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

СУ СК по данному факту организована проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. После действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что этот конфликт произошел в заполненном автобусе. По словам других пассажиров, когда кондуктор попросила юношу оплатить проезд, он сказал, что оплату произведет чуть позже, когда пассажиров в автобусе станет меньше. Тогда же к беседе подключился мужчина.

Мужчина напал на подростка в автобусе в Екатеринбурге
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#Происшествия#Следственный комитет#Проверка#Мужчина#Екатеринбург#Подросток#Инцидент#Наушники#Дарья Сорокина
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