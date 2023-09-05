В Екатеринбурге СК начал проверку после избиения подростка в автобусе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Инцидент произошел в вечернее время 4 сентября. Поссорились 15-летний подросток и мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
СУ СК по данному факту организована проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. После действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что этот конфликт произошел в заполненном автобусе. По словам других пассажиров, когда кондуктор попросила юношу оплатить проезд, он сказал, что оплату произведет чуть позже, когда пассажиров в автобусе станет меньше. Тогда же к беседе подключился мужчина.