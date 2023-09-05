tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Екатеринбурге задержан студент за подготовку теракта

В Екатеринбурге задержан студент, готовившийся поджечь шкафы на ж/д путях

5 сентября 2023, 11:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан студент за подготовку теракта

Ночью 5 сентября в Екатеринбурге сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль для проверки документов. За рулем был 20-летний молодой человек. Он ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на ж/д путях.

Юноша является студентом Уральского государственного педагогического университета, пишет Baza.

По информации канала, в ходе разговора с инспекторами молодой человек нервничал. Тогда полицейские решили осмотреть автомобиль. В салоне они обнаружили газовый ключ, а также спички и бутылку с неизвестной жидкостью.

Тогда сотрудники ГИБДД потребовали показать смартфон. В нем была обнаружена переписка с сотрудниками спецслужб. Там говорилось, что за диверсию на железной дороге молодому человеку заплатят. Также в чате были фотографии, инструкции и координаты. Студент сознался, что готовился к диверсии. Он уже передан сотрудникам ФСБ.

Обвинение ужесточено подозреваемому в попытке поджога военкомата в Новоуральске
Узнать подробнее
#ФСБ#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Диверсия
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25