В Екатеринбурге задержан студент, готовившийся поджечь шкафы на ж/д путях

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Юноша является студентом Уральского государственного педагогического университета, пишет Baza.
По информации канала, в ходе разговора с инспекторами молодой человек нервничал. Тогда полицейские решили осмотреть автомобиль. В салоне они обнаружили газовый ключ, а также спички и бутылку с неизвестной жидкостью.
Тогда сотрудники ГИБДД потребовали показать смартфон. В нем была обнаружена переписка с сотрудниками спецслужб. Там говорилось, что за диверсию на железной дороге молодому человеку заплатят. Также в чате были фотографии, инструкции и координаты. Студент сознался, что готовился к диверсии. Он уже передан сотрудникам ФСБ.