В Екатеринбурге задержан студент, готовившийся поджечь шкафы на ж/д путях

Тогда сотрудники ГИБДД потребовали показать смартфон. В нем была обнаружена переписка с сотрудниками спецслужб. Там говорилось, что за диверсию на железной дороге молодому человеку заплатят. Также в чате были фотографии, инструкции и координаты. Студент сознался, что готовился к диверсии. Он уже передан сотрудникам ФСБ.