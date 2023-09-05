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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:23

В Нижнем Тагиле водитель нарушил ПДД и устроил драку

В Нижнем Тагиле водитель нарушил ПДД и устроил драку

5 сентября 2023, 13:07
Фото: tagilcity.ru
Житель Нижнего Тагила снял на камеру, как водитель на Mazda выезжает на проезжую часть улицы Металлургов. При этом иномарка движется по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Вот такой «пешеход» выезжает со своей автомойки на Тагилстрое, напротив здания суда. Еще и на красный, — написал подписчик паблика «Черный список НТ» ВКонтакте.

Тагильчанин отметил, что заявления переданы в полицию и ГИБДД. Кроме того, в этом месте расположена городская камера, которая не только запечатлела нарушение правил дорожного движения, но и драку, которая затем произошла.

По словам очевидцев, увидев, что его снимают, водитель Mazda остановился, вышел из иномарки и стал угрожать расправой снимающей девушке. Затем он напал на ее супруга, начал бить его и пытался задушить. В это время из машины выскочила женщина и стала отнимать телефон с записью, чтобы разбить его.

Когда пострадавшая пара начала вызывать полицию по громкой связи, водитель со спутницей покинули место происшествия.

В Госавтоинспекции по данному факту будет проведена проверка. Сотрудники ведомства опросят водителя, чтобы выяснить как он оказался на участке дороги, предназначенном для пешеходов.

В действиях водителя усматривается нарушение ПДД. Он выезжает на регулируемый пешеходный переход с тротуара на запрещающий сигнал светофора, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В полиции журналисту редакции пояснили, что к ним заявлений о происшествии не поступало, однако что участковый уполномоченный отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводит проверку.

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