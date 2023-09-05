В Нижнем Тагиле водитель нарушил ПДД и устроил драку

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Вот такой «пешеход» выезжает со своей автомойки на Тагилстрое, напротив здания суда. Еще и на красный, — написал подписчик паблика «Черный список НТ» ВКонтакте.
Тагильчанин отметил, что заявления переданы в полицию и ГИБДД. Кроме того, в этом месте расположена городская камера, которая не только запечатлела нарушение правил дорожного движения, но и драку, которая затем произошла.
По словам очевидцев, увидев, что его снимают, водитель Mazda остановился, вышел из иномарки и стал угрожать расправой снимающей девушке. Затем он напал на ее супруга, начал бить его и пытался задушить. В это время из машины выскочила женщина и стала отнимать телефон с записью, чтобы разбить его.
Когда пострадавшая пара начала вызывать полицию по громкой связи, водитель со спутницей покинули место происшествия.
В Госавтоинспекции по данному факту будет проведена проверка. Сотрудники ведомства опросят водителя, чтобы выяснить как он оказался на участке дороги, предназначенном для пешеходов.
В действиях водителя усматривается нарушение ПДД. Он выезжает на регулируемый пешеходный переход с тротуара на запрещающий сигнал светофора, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В полиции журналисту редакции пояснили, что к ним заявлений о происшествии не поступало, однако что участковый уполномоченный отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводит проверку.