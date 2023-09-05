В Нижнем Тагиле водитель нарушил ПДД и устроил драку

По словам очевидцев, увидев, что его снимают, водитель Mazda остановился, вышел из иномарки и стал угрожать расправой снимающей девушке. Затем он напал на ее супруга, начал бить его и пытался задушить. В это время из машины выскочила женщина и стала отнимать телефон с записью, чтобы разбить его.